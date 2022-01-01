Волинь втратила ще одного захисника на війні з Росією

Волинь втратила ще одного захисника на війні з Росією
На війні з Росією загинув військовослужбовець з міста Ківерці.

Про це повідомляють на сторінці Ківерцівської міської ради.

21 травня 2022 року в населеному пункті Володимирівка Донецької області загинув ківерчанин Мірчук Віктор Васильович.

У липні, 31 числа, йому виповнилося б 38 років (1984 р.н.).
Волинь втратила ще одного захисника на війні з Росією

Інформацію про загибель підтвердили у Волинській ОВА.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, Ківерці, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські військові збили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор»
Сьогодні, 00:13
27 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинь втратила ще одного захисника на війні з Росією
26 травень, 23:06
Добрі новини від ВолиньPost за 26 травня
26 травень, 22:48
Повідомили, яка ситуація на кордоні з Білоруссю в межах Волині
26 травень, 22:07
Схожі новини
У війні з Росією загинули два воїни з Волині У війні з Росією загинули два воїни з Волині
18 травень, 21:51
На війні з Росією загинули ще два воїни з Волині На війні з Росією загинули ще два воїни з Волині
06 травень, 21:55
На війні з Росією загинув 22-річний військовий з Волині На війні з Росією загинув 22-річний військовий з Волині
04 травень, 21:49
У війні за Україну загинув директор школи з Волині У війні за Україну загинув директор школи з Волині
29 квітень, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські військові збили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор»
Сьогодні, 00:13
 0
27 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинь втратила ще одного захисника на війні з Росією
26 травень, 23:06
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 26 травня
26 травень, 22:48
 0
Повідомили, яка ситуація на кордоні з Білоруссю в межах Волині
26 травень, 22:07
 0
Медіа
відео
1/8