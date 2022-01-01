Волинь втратила ще одного захисника на війні з Росією





Про це повідомляють на сторінці Ківерцівської міської ради.



21 травня 2022 року в населеному пункті Володимирівка Донецької області загинув ківерчанин Мірчук Віктор Васильович.



У липні, 31 числа, йому виповнилося б 38 років (1984 р.н.).



Інформацію про загибель підтвердили у Волинській ОВА.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з Росією загинув військовослужбовець з міста Ківерці.Про це повідомляють на сторінці Ківерцівської міської ради.21 травня 2022 року в населеному пункті Володимирівка Донецької області загинув ківерчанинУ липні, 31 числа, йому виповнилося б 38 років (1984 р.н.).Інформацію про загибель підтвердили у Волинській ОВА.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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