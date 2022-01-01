Волинь втратила ще одного захисника на війні з Росією
26 травень, 23:06
На війні з Росією загинув військовослужбовець з міста Ківерці.
Про це повідомляють на сторінці Ківерцівської міської ради.
21 травня 2022 року в населеному пункті Володимирівка Донецької області загинув ківерчанин Мірчук Віктор Васильович.
У липні, 31 числа, йому виповнилося б 38 років (1984 р.н.).
Інформацію про загибель підтвердили у Волинській ОВА.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомляють на сторінці Ківерцівської міської ради.
21 травня 2022 року в населеному пункті Володимирівка Донецької області загинув ківерчанин Мірчук Віктор Васильович.
У липні, 31 числа, йому виповнилося б 38 років (1984 р.н.).
Інформацію про загибель підтвердили у Волинській ОВА.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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