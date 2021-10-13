У центрі Луцька з’явились електросамокати





Про це пише



Зокрема, точку прокату електросамокатів помітили на Театральному майдані.



Однак, як повідомив директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль, до органу місцевого самоврядування за дозволом ніхто не звертався.



«Жодних дозвільних документів міська рада на таку діяльність не видавала. Ми почали шукати цього підприємця, аби він належним чином зареєструвати власну діяльність і отримати всі необхідні дозволи. Його розшукали, тож він поки думає, чи оформлювати роботу офіційно», – пояснив він.



Зауважимо, аналогічна ситуація з орендою електросамокатів була в Луцьку й торік: підприємці запустили прокат до того, як отримали дозвіл на це.



Борис Смаль також повідомив, що про цей факт уже повідомили департамент муніципальної варти. Очільниця муніципалів Юлія Сиротинська зазначила, що працівники департаменту будуть виїжджати на місце і з’ясовувати ситуацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Луцька з’явились електросамокати, які можна орендувати. Проте у міськраді інформують, що жодних дозволів на таку діяльність не видавали.Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини. Зокрема, точку прокату електросамокатів помітили на Театральному майдані.Однак, як повідомив директор департаменту економічної політики Луцькрадидо органу місцевого самоврядування за дозволом ніхто не звертався.«Жодних дозвільних документів міська рада на таку діяльність не видавала. Ми почали шукати цього підприємця, аби він належним чином зареєструвати власну діяльність і отримати всі необхідні дозволи. Його розшукали, тож він поки думає, чи оформлювати роботу офіційно», – пояснив він.Зауважимо, аналогічна ситуація з орендою електросамокатів була в Луцьку й торік: підприємці запустили прокат до того, як отримали дозвіл на це.Борис Смаль також повідомив, що про цей факт уже повідомили департамент муніципальної варти. Очільниця муніципалівзазначила, що працівники департаменту будуть виїжджати на місце і з’ясовувати ситуацію.

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