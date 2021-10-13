У центрі Луцька з’явились електросамокати

У центрі Луцька з’явились електросамокати
У центрі Луцька з’явились електросамокати, які можна орендувати. Проте у міськраді інформують, що жодних дозволів на таку діяльність не видавали.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

Зокрема, точку прокату електросамокатів помітили на Театральному майдані.

Однак, як повідомив директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль, до органу місцевого самоврядування за дозволом ніхто не звертався.

«Жодних дозвільних документів міська рада на таку діяльність не видавала. Ми почали шукати цього підприємця, аби він належним чином зареєструвати власну діяльність і отримати всі необхідні дозволи. Його розшукали, тож він поки думає, чи оформлювати роботу офіційно», – пояснив він.

Зауважимо, аналогічна ситуація з орендою електросамокатів була в Луцьку й торік: підприємці запустили прокат до того, як отримали дозвіл на це.

Борис Смаль також повідомив, що про цей факт уже повідомили департамент муніципальної варти. Очільниця муніципалів Юлія Сиротинська зазначила, що працівники департаменту будуть виїжджати на місце і з’ясовувати ситуацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електросамокати, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лукашенко вирішив створити у Білорусі «народне ополчення»
Сьогодні, 17:10
Український винищувач збив російський літак над Херсонщиною
Сьогодні, 16:52
У центрі Луцька з’явились електросамокати
Сьогодні, 16:43
СOVID-19: карантин в Україні продовжили до кінця літа
Сьогодні, 16:15
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
Багаторічний юзер елетросамокатів розповів, що необхідно знати лучанам, аби «пересісти» на цей вид транспорту. ВІДЕО Багаторічний юзер елетросамокатів розповів, що необхідно знати лучанам, аби «пересісти» на цей вид транспорту. ВІДЕО
13 жовтень, 2021, 15:01
У Луцьку чоловік вкрав електросамокат ще до запуску сервісу оренди. ВІДЕО У Луцьку чоловік вкрав електросамокат ще до запуску сервісу оренди. ВІДЕО
12 серпень, 2021, 16:20
У Луцьку завтра, 13 серпня, запрацює сервіс оренди електросамокатів У Луцьку завтра, 13 серпня, запрацює сервіс оренди електросамокатів
12 серпень, 2021, 15:34
Сервіс оренди електросамокатів у Луцьку відновить роботу Сервіс оренди електросамокатів у Луцьку відновить роботу
10 серпень, 2021, 17:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
РГК: Збитки Операторів ГРМ від російської агресії оцінюються в 9,9 млрд грн
Сьогодні, 17:30
 0
Російські загарбники бунтують на Харківщині, бо бояться йти у наступ, – СБУ
Сьогодні, 17:26
 0
Лукашенко вирішив створити у Білорусі «народне ополчення»
Сьогодні, 17:10
 0
Український винищувач збив російський літак над Херсонщиною
Сьогодні, 16:52
 0
У центрі Луцька з’явились електросамокати
Сьогодні, 16:43
 0
Медіа
відео
1/8