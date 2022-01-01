Російські загарбники бунтують на Харківщині, бо бояться йти у наступ, – СБУ





Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити



«Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!» - розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України.



Судячи з розмови, що це вже не перший подібний випадок у цьому полку. І щоб хоч якось приборкати попередній взвод «бунтівників», їх «посадили на підвал».



Та, як чуємо, це не дуже допомогло.



Якщо ж окупанти таки змусять «відказників» йти у наступ, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Телефонуйте на неї, щоб здатися в полон і зберегти життя.



Працює як для російських, так і для українських номерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російських загарбників на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ.Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ «Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!» - розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України.Судячи з розмови, що це вже не перший подібний випадок у цьому полку. І щоб хоч якось приборкати попередній взвод «бунтівників», їх «посадили на підвал».Та, як чуємо, це не дуже допомогло.Якщо ж окупанти таки змусять «відказників» йти у наступ, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Телефонуйте на неї, щоб здатися в полон і зберегти життя.Працює як для російських, так і для українських номерів.

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