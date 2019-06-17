Коли до України прийде 30-градусна спека





Про це пише



Так, за прогнозами синоптиків, 1 червня вдень на крайньому заході країни місцями очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 9-15°, на південному сході країни 14-19°, вдень 21-27°, у південній та східній частині 27-33°.



2 червня в Україні буде без опадів, 3-4 червня у західних, північних, Вінницькій областях, 5-6 червня в Україні, крім сходу та південного сходу, короткочасні дощі, грози. Температура 2-4 червня вночі 10-16°, вдень 24-29°, на півдні країни та Закарпатті до 32°, у північно-східних областях 21-26°, 5-6 червня вночі 13-19°, вдень 27-32°, у західних областях 24-29°.

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