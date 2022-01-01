Відійшов у засвіти волинський хірург
19 травень, 22:53
19 травня відійшов у вічність заступник медичного директора з хірургічної роботи, висококласний хірург, надзвичайно добрий, порядний і щирий чоловік Олександр Тимофійович Федорчук.
Про це повідомляє медичне об’єднання Луцької територіальної громади у фейсбуці.
Олександр Федорчук народився 16 травня 1965 року в селі Карпилівка Ківерцівського району. Там виріс і закінчив школу.
У 1984 році закінчив Ківерцівське медичне училище.
З 1984 до 1986 року проходив службу в армії. Після армії вступив до Тернопільського медичного інституту ім. академіка І. Я. Горбачевського, який закінчив з відзнакою у 1993 році.
Далі три роки навчався в магістратурі при Тернопільському медичному інституті, захистив науково-кваліфікаційну роботу і здобув ступінь магістра за спеціальністю «Хірургія».
Після закінчення магістратури протягом трьох років працював хірургом Острожецької районної лікарні в Рівненській області.
З серпня 1999 року – хірургом Волинського обласного госпіталю інвалідів війни, а з листопада 1999-го – хірургом у відділенні загальної хірургії Луцької міської клінічної лікарні.
З 2001 року – заступник медичного директора з хірургічної допомоги підприємства і паралельно навчався в заочній аспірантурі при Тернопільській медичній академії ім. І. Я. Горбачевського, здобувши науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «Хірургія».
Мав високий рівень знань та лікарського мислення. Володів і втілював на практиці нові методи лікування. Був хорошим наставником молодих спеціалістів, керівником лікарів-інтернів.
Уперше на Волині запровадив застосування лазерних технологій при хірургічній патології лапароскопічним методом. Вагомий внесок зробив у створення відділення малоінвазивної хірургії, де надають кваліфіковану медичну допомогу жителям міста, області та інших регіонів України.
«Олександр Тимофійович був надзвичайно хорошою людиною, мав авторитет серед працівників та пацієнтів, був чуйним та уважним у ставленні до хворих і колег, відданим громадянином і патріотом. Чудовий сім’янин. Виховав двох дочок, які за прикладом батьків обрали нелегкий шлях медичних працівників задля служіння людям. Адміністрація та колектив Комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» глибоко сумує з приводу смерті Олександра Тимофійовича і поділяє біль втрати з рідними і близькими. Царство Небесне та вічна пам’ять нашому колезі», – йдеться у повідомленні.
Прощання з Олександром Федорчуком відбудеться 20 травня о 12:00 у Луцькому кафедральному Свято-Троїцькому соборі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого.
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Про це повідомляє медичне об’єднання Луцької територіальної громади у фейсбуці.
Олександр Федорчук народився 16 травня 1965 року в селі Карпилівка Ківерцівського району. Там виріс і закінчив школу.
У 1984 році закінчив Ківерцівське медичне училище.
З 1984 до 1986 року проходив службу в армії. Після армії вступив до Тернопільського медичного інституту ім. академіка І. Я. Горбачевського, який закінчив з відзнакою у 1993 році.
Далі три роки навчався в магістратурі при Тернопільському медичному інституті, захистив науково-кваліфікаційну роботу і здобув ступінь магістра за спеціальністю «Хірургія».
Після закінчення магістратури протягом трьох років працював хірургом Острожецької районної лікарні в Рівненській області.
З серпня 1999 року – хірургом Волинського обласного госпіталю інвалідів війни, а з листопада 1999-го – хірургом у відділенні загальної хірургії Луцької міської клінічної лікарні.
З 2001 року – заступник медичного директора з хірургічної допомоги підприємства і паралельно навчався в заочній аспірантурі при Тернопільській медичній академії ім. І. Я. Горбачевського, здобувши науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «Хірургія».
Мав високий рівень знань та лікарського мислення. Володів і втілював на практиці нові методи лікування. Був хорошим наставником молодих спеціалістів, керівником лікарів-інтернів.
Уперше на Волині запровадив застосування лазерних технологій при хірургічній патології лапароскопічним методом. Вагомий внесок зробив у створення відділення малоінвазивної хірургії, де надають кваліфіковану медичну допомогу жителям міста, області та інших регіонів України.
«Олександр Тимофійович був надзвичайно хорошою людиною, мав авторитет серед працівників та пацієнтів, був чуйним та уважним у ставленні до хворих і колег, відданим громадянином і патріотом. Чудовий сім’янин. Виховав двох дочок, які за прикладом батьків обрали нелегкий шлях медичних працівників задля служіння людям. Адміністрація та колектив Комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» глибоко сумує з приводу смерті Олександра Тимофійовича і поділяє біль втрати з рідними і близькими. Царство Небесне та вічна пам’ять нашому колезі», – йдеться у повідомленні.
Прощання з Олександром Федорчуком відбудеться 20 травня о 12:00 у Луцькому кафедральному Свято-Троїцькому соборі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого.
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