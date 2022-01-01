Відійшов у засвіти волинський хірург

Відійшов у засвіти волинський хірург
19 травня відійшов у вічність заступник медичного директора з хірургічної роботи, висококласний хірург, надзвичайно добрий, порядний і щирий чоловік Олександр Тимофійович Федорчук.

Про це повідомляє медичне об’єднання Луцької територіальної громади у фейсбуці.

Олександр Федорчук народився 16 травня 1965 року в селі Карпилівка Ківерцівського району. Там виріс і закінчив школу.

​У 1984 році закінчив Ківерцівське медичне училище.

З 1984 до 1986 року проходив службу в армії. Після армії вступив до Тернопільського медичного інституту ім. академіка І. Я. Горбачевського, який закінчив з відзнакою у 1993 році.

​​Далі три роки навчався в магістратурі при Тернопільському медичному інституті, захистив науково-кваліфікаційну роботу і здобув ступінь магістра за спеціальністю «Хірургія».

​​Після закінчення магістратури протягом трьох років працював хірургом Острожецької районної лікарні в Рівненській області.

​​З серпня 1999 року – хірургом Волинського обласного госпіталю інвалідів війни, а з листопада 1999-го – хірургом у відділенні загальної хірургії Луцької міської клінічної лікарні.

Відійшов у засвіти волинський хірург


З 2001 року – заступник медичного директора з хірургічної допомоги підприємства і паралельно навчався в заочній аспірантурі при Тернопільській медичній академії ім. І. Я. Горбачевського, здобувши науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «Хірургія».

Мав високий рівень знань та лікарського мислення. Володів і втілював на практиці нові методи лікування. Був хорошим наставником молодих спеціалістів, керівником лікарів-інтернів.

Уперше на Волині запровадив застосування лазерних технологій при хірургічній патології лапароскопічним методом. Вагомий внесок зробив у створення відділення малоінвазивної хірургії, де надають кваліфіковану медичну допомогу жителям міста, області та інших регіонів України.

​«Олександр Тимофійович був надзвичайно хорошою людиною, мав авторитет серед працівників та пацієнтів, був чуйним та уважним у ставленні до хворих і колег, відданим громадянином і патріотом. ​Чудовий сім’янин. Виховав двох дочок, які за прикладом батьків обрали нелегкий шлях медичних працівників задля служіння людям. Адміністрація та колектив Комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» глибоко сумує з приводу смерті Олександра Тимофійовича і поділяє біль втрати з рідними і близькими. Царство Небесне та вічна пам’ять нашому колезі», – йдеться у повідомленні.

Прощання з Олександром Федорчуком відбудеться 20 травня о 12:00 у Луцькому кафедральному Свято-Троїцькому соборі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Олександр Федорчук, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 19 травня
19 травень, 23:34
Відійшов у засвіти волинський хірург
19 травень, 22:53
На Сході українські захисники ліквідували за добу 40 окупантів
19 травень, 22:37
У Луцьку освятили новий храм. ФОТО
19 травень, 22:00
Схожі новини
Погода на завтра, 20 травня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 20 травня, у Луцьку та Волинській області
19 травень, 20:00
У Луцьку з багатоповерхівки на Даньшина другу ніч поспіль евакуйовували людей. ФОТО У Луцьку з багатоповерхівки на Даньшина другу ніч поспіль евакуйовували людей. ФОТО
19 травень, 10:39
«Люди втрачали свідомість»: сусіди загиблого в пожежі лучанина розповіли, як врятувалися «Люди втрачали свідомість»: сусіди загиблого в пожежі лучанина розповіли, як врятувалися
19 травень, 09:22
19 травня на Волині: гортаючи календар 19 травня на Волині: гортаючи календар
19 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 19 травня
19 травень, 23:34
 0
Відійшов у засвіти волинський хірург
19 травень, 22:53
 0
На Сході українські захисники ліквідували за добу 40 окупантів
19 травень, 22:37
 0
У Луцьку освятили новий храм. ФОТО
19 травень, 22:00
 0
Медіа
відео
1/8