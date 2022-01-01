Відійшов у засвіти волинський хірург

Олександр Тимофійович Федорчук.



Про це



Олександр Федорчук народився 16 травня 1965 року в селі Карпилівка Ківерцівського району. Там виріс і закінчив школу.



​У 1984 році закінчив Ківерцівське медичне училище.



З 1984 до 1986 року проходив службу в армії. Після армії вступив до Тернопільського медичного інституту ім. академіка І. Я. Горбачевського, який закінчив з відзнакою у 1993 році.



​​Далі три роки навчався в магістратурі при Тернопільському медичному інституті, захистив науково-кваліфікаційну роботу і здобув ступінь магістра за спеціальністю «Хірургія».



​​Після закінчення магістратури протягом трьох років працював хірургом Острожецької районної лікарні в Рівненській області.



​​З серпня 1999 року – хірургом Волинського обласного госпіталю інвалідів війни, а з листопада 1999-го – хірургом у відділенні загальної хірургії Луцької міської клінічної лікарні.







З 2001 року – заступник медичного директора з хірургічної допомоги підприємства і паралельно навчався в заочній аспірантурі при Тернопільській медичній академії ім. І. Я. Горбачевського, здобувши науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «Хірургія».



Мав високий рівень знань та лікарського мислення. Володів і втілював на практиці нові методи лікування. Був хорошим наставником молодих спеціалістів, керівником лікарів-інтернів.



Уперше на Волині запровадив застосування лазерних технологій при хірургічній патології лапароскопічним методом. Вагомий внесок зробив у створення відділення малоінвазивної хірургії, де надають кваліфіковану медичну допомогу жителям міста, області та інших регіонів України.



​«Олександр Тимофійович був надзвичайно хорошою людиною, мав авторитет серед працівників та пацієнтів, був чуйним та уважним у ставленні до хворих і колег, відданим громадянином і патріотом. ​Чудовий сім’янин. Виховав двох дочок, які за прикладом батьків обрали нелегкий шлях медичних працівників задля служіння людям. Адміністрація та колектив Комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» глибоко сумує з приводу смерті Олександра Тимофійовича і поділяє біль втрати з рідними і близькими. Царство Небесне та вічна пам’ять нашому колезі», – йдеться у повідомленні.



Прощання з Олександром Федорчуком відбудеться 20 травня о 12:00 у Луцькому кафедральному Свято-Троїцькому соборі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 травня відійшов у вічність заступник медичного директора з хірургічної роботи, висококласний хірург, надзвичайно добрий, порядний і щирий чоловікПро це повідомляє медичне об’єднання Луцької територіальної громади у фейсбуці.Олександр Федорчук народився 16 травня 1965 року в селі Карпилівка Ківерцівського району. Там виріс і закінчив школу.​У 1984 році закінчив Ківерцівське медичне училище.З 1984 до 1986 року проходив службу в армії. Після армії вступив до Тернопільського медичного інституту ім. академіка І. Я. Горбачевського, який закінчив з відзнакою у 1993 році.​​Далі три роки навчався в магістратурі при Тернопільському медичному інституті, захистив науково-кваліфікаційну роботу і здобув ступінь магістра за спеціальністю «Хірургія».​​Після закінчення магістратури протягом трьох років працював хірургом Острожецької районної лікарні в Рівненській області.​​З серпня 1999 року – хірургом Волинського обласного госпіталю інвалідів війни, а з листопада 1999-го – хірургом у відділенні загальної хірургії Луцької міської клінічної лікарні.З 2001 року – заступник медичного директора з хірургічної допомоги підприємства і паралельно навчався в заочній аспірантурі при Тернопільській медичній академії ім. І. Я. Горбачевського, здобувши науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «Хірургія».Мав високий рівень знань та лікарського мислення. Володів і втілював на практиці нові методи лікування. Був хорошим наставником молодих спеціалістів, керівником лікарів-інтернів.Уперше на Волині запровадив застосування лазерних технологій при хірургічній патології лапароскопічним методом. Вагомий внесок зробив у створення відділення малоінвазивної хірургії, де надають кваліфіковану медичну допомогу жителям міста, області та інших регіонів України.​«Олександр Тимофійович був надзвичайно хорошою людиною, мав авторитет серед працівників та пацієнтів, був чуйним та уважним у ставленні до хворих і колег, відданим громадянином і патріотом. ​Чудовий сім’янин. Виховав двох дочок, які за прикладом батьків обрали нелегкий шлях медичних працівників задля служіння людям. Адміністрація та колектив Комунального підприємства «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» глибоко сумує з приводу смерті Олександра Тимофійовича і поділяє біль втрати з рідними і близькими. Царство Небесне та вічна пам’ять нашому колезі», – йдеться у повідомленні.Прощання з Олександром Федорчуком відбудеться 20 травня о 12:00 у Луцькому кафедральному Свято-Троїцькому соборі.

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