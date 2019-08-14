У Луцьку освятили новий храм. ФОТО

У Луцьку освятили новий храм. ФОТО
Сьогодні, 19 травня, у день пам’яті ігумена і чудотворця Йова Почаївського, в обласному центрі парафіянам відкрила двері новозбудована церква його імені.

Про це повідомили на сторінці Волинської обласної ради у фейсбуці.

Храм упродовж 7 років зводився на пожертви вірян і меценатів. Наріжний камінь у підмурівок заклав сам Патріарх Філарет. У чині освячення престолу взяли участь митрополит Луцький і Волинський Михаїл та священнослужителі інших парафій, військові та прихожани. Як один із фундаторів будівництва культової споруди на урочистості був запрошений і голова обласної ради Григорій Недопад.

Після святкового богослужіння та хресної ходи настоятель церкви Йова Почаївського, військовий капелан отець Олександр (Вронський) подякував кожному, хто долучився до її будівництва.

Владика Михаїл зазначив, що зараз як ніколи важлива віра – у власні сили, у наших воїнів, свою країну, в Бога, і тоді неодмінно буде мирне небо над Україною.

"Добре, що на нашій землі навіть попри війну відкриваються храми, а люди все частіше звертаються до Бога, сповідуючи християнські мораль та заповіді. Я переконаний, що це допоможе нам перемогти, бо ми єдині і в молитві, і в тилу, і на полі бою", - наголосив Григорій Недопад.

У Луцьку освятили новий храм. ФОТО
У Луцьку освятили новий храм. ФОТО
У Луцьку освятили новий храм. ФОТО
У Луцьку освятили новий храм. ФОТО

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Теги: Луцьк, храм, церква
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