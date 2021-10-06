Facebook та Instagram будуть значно менше блокувати матеріали щодо полку «Азов»





Про це Михайло Федоров.



Про це він розповів після зустрічі з Ніком Клеггом - президентом Meta з глобальних питань.



Федоров зазначив, що наразі вже досягли певних домовленостей і багато рішень буде у найближчий час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український контент у Facebook та Instagram блокуватимуть значно менше. Зокрема, це стосується матеріалів про полк "Азов".Про це повідомляє міністр цифрової трансформаціїПро це він розповів після зустрічі з- президентом Meta з глобальних питань.Федоров зазначив, що наразі вже досягли певних домовленостей і багато рішень буде у найближчий час.

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