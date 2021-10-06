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Facebook та Instagram будуть значно менше блокувати матеріали щодо полку «Азов»

Facebook та Instagram будуть значно менше блокувати матеріали щодо полку «Азов»
Український контент у Facebook та Instagram блокуватимуть значно менше. Зокрема, це стосується матеріалів про полк "Азов".

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Про це він розповів після зустрічі з Ніком Клеггом - президентом Meta з глобальних питань.

Федоров зазначив, що наразі вже досягли певних домовленостей і багато рішень буде у найближчий час.

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Теги: Facebook, Instagram, Азов, блокування
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