Погода на завтра, 20 травня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 20 травня, у Луцьку та Волинській області
Завтра, 20 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, на ґрунті очікуються заморозки 0,-3⁰, вдень 19-24⁰ тепла.

Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 10°С до 25°С.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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