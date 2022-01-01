Погода на завтра, 20 травня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, на ґрунті очікуються заморозки 0,-3⁰, вдень 19-24⁰ тепла.



Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.



Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 10°С до 25°С.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 20 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, на ґрунті очікуються заморозки 0,-3⁰, вдень 19-24⁰ тепла.Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 10°С до 25°С.

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