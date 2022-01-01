Погода на завтра, 20 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Завтра, 20 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, на ґрунті очікуються заморозки 0,-3⁰, вдень 19-24⁰ тепла.
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 10°С до 25°С.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7⁰ тепла, на ґрунті очікуються заморозки 0,-3⁰, вдень 19-24⁰ тепла.
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 10°С до 25°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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