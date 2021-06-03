У ще одному парку Луцька будуть атракціони: що чекає і коли відкриття

У ще одному парку Луцька будуть атракціони: що чекає і коли відкриття
Вперше у Луцьку уже в п’ятницю, 20 травня, у Парку Героїв Майдану та Небесного Легіону поблизу РАЦСу запрацюють вражаючі атракціони.

Тож, тепер цікаві розваги будуть не лише у центральному парку Луцька.

Одна із новинок, що чекає на лучан – кінотеатр формату XD. Це – світ віртуальної реальності, чудова розвага як для дорослих, так і для дітей. Адже фільми представлені в різних жанрах: екстрим, жахи, мультфільми.

Під час перегляду ви відчуєте на собі різні спецефекти, такі як: вітер, дощ, дим, блискавки. Динамічні рухи крісел суттєво підсилюють і без того яскраві та незабутні відчуття.

Ще одним не менш цікавим та екстремальним атракціоном у парку буде «ADRENALIN RIDE» для дітей та дорослих. Це розвага для найсміливіших. Атракціон у буквальному сенсі перевертає вас із різною зміною ракурсів. Кожен охочий зможе спробувати та відчути незабутні враження.

Атракціони працюватимуть щодня кожного дня з 11:00 до 22:00.

У нелегкий для кожного українця час варто знайти декілька хвилин для відпочинку та відволіктися, наповнитися позитивними емоціями, аби згодом у гарному настрої та здоров'ї зустріти перемогу України!


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Теги: Кінотеатр XD, Луцьк, атракціони
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