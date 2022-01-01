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Росія обстрілює Сєвєродонецьк: загинуло 12 жителів, більше 40 поранені

Росія обстрілює Сєвєродонецьк: загинуло 12 жителів, більше 40 поранені
Внаслідок російських обстрілів у Сєвєродонецьку на Луганщині у четвер, за попередніми даними, 12 мешканців загинули і більше 40 поранено.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Орки від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз. Здебільшого – цілеспрямовані влучання саме по житловим будинкам".

"Зараз маємо 12 вбитих та більше 40 сєвєродончан, які отримали поранення, їм надають медичну допомогу", - пише Гайдай.

Гайдай зазначив, що дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо.

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Теги: Сєвєродонецьк, обстріли, загинули, жителі
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