Росія обстрілює Сєвєродонецьк: загинуло 12 жителів, більше 40 поранені

Внаслідок російських обстрілів у Сєвєродонецьку на Луганщині у четвер, за попередніми даними, 12 мешканців загинули і більше 40 поранено.Про це повідомив голова Луганської ОВА"Орки від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз. Здебільшого – цілеспрямовані влучання саме по житловим будинкам"."Зараз маємо 12 вбитих та більше 40 сєвєродончан, які отримали поранення, їм надають медичну допомогу", - пише Гайдай.Гайдай зазначив, що дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо.