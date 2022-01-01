На війні із Росією Волинь втратила ще одного Героя Сергія Демидова
Сьогодні, 18:10
На війні з Росією загинув ще один волинянин Демидов Сергій Андрійович.
Про це повідомили у Затурцівській громаді.
«Із сумом та болем повідомляємо про загибель нашого Захисника з села Затурці Демидова Сергія Андрійовича. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. У нашій пам’яті він назавжди залишиться відважним Героєм!» – йдеться в дописі.
Про час прибуття тіла Героя на Волинь повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким.
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Про це повідомили у Затурцівській громаді.
«Із сумом та болем повідомляємо про загибель нашого Захисника з села Затурці Демидова Сергія Андрійовича. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. У нашій пам’яті він назавжди залишиться відважним Героєм!» – йдеться в дописі.
Про час прибуття тіла Героя на Волинь повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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