На війні із Росією Волинь втратила ще одного Героя Сергія Демидова

Демидов Сергій Андрійович.



Про це



«Із сумом та болем повідомляємо про загибель нашого Захисника з села Затурці Демидова Сергія Андрійовича. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. У нашій пам’яті він назавжди залишиться відважним Героєм!» – йдеться в дописі.



Про час прибуття тіла Героя на Волинь повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким.



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