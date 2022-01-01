На війні із Росією Волинь втратила ще одного Героя Сергія Демидова

На війні із Росією Волинь втратила ще одного Героя Сергія Демидова
На війні з Росією загинув ще один волинянин Демидов Сергій Андрійович.

Про це повідомили у Затурцівській громаді.

«Із сумом та болем повідомляємо про загибель нашого Захисника з села Затурці Демидова Сергія Андрійовича. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. У нашій пам’яті він назавжди залишиться відважним Героєм!» – йдеться в дописі.

Про час прибуття тіла Героя на Волинь повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

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Теги: Сергій Демидов, Волинь, загиблий військовий
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