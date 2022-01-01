У кого з водіїв зможуть забрати авто для потреб ЗСУ





Про це пише



Відповідний законопроєкт №7382 зареєстрований на сайті Верховної Ради 17 травня 2022 року. Автори цього законопроєкту хочуть внести зміни до ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення - за водіння машини в нетверезому стані конфіскувати авто. Норму пропонують ввести на час воєнного стану до закінчення війни в Україні.



Також п'яні водії повинні будуть заплатити штраф за цією статтею. Нагадуємо, що з 17 березня 2021 року підвищена відповідальність за ст. 130 КУпАП за водіння в нетверезому стані. Сума штрафу за нетверезе керування машиною виросла до 17 000 грн (замість 10 200 грн) з позбавленням права керування на рік. Водіїв яких двічі впіймали нетверезими за кермом суд позбавляє прав на 3 роки та штрафує вже на 34 000 грн. Суд може також заарештувати таких водіїв на 10 діб або ж конфіскувати у них автомобіль.



Автори законопроєкту №7382 пропонують доповнити ст. 130 КоАП можливістю конфіскації транспортного засобу у осіб, що знаходяться в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння для подальшої передачі його на потреби підрозділів ВСУ, МВС, або ГС ЧС (за рішенням Кабміну або уповноваженого органу).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Раді хочуть дозволити відбирати автомобілі у п'яних або під дією наркотиків водіїв та віддавати їх на потреби армії, поліції та інших держструктур.Про це пише ТСН Відповідний законопроєкт №7382 зареєстрований на сайті Верховної Ради 17 травня 2022 року. Автори цього законопроєкту хочуть внести зміни до ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення - за водіння машини в нетверезому стані конфіскувати авто. Норму пропонують ввести на час воєнного стану до закінчення війни в Україні.Також п'яні водії повинні будуть заплатити штраф за цією статтею. Нагадуємо, що з 17 березня 2021 року підвищена відповідальність за ст. 130 КУпАП за водіння в нетверезому стані. Сума штрафу за нетверезе керування машиною виросла до 17 000 грн (замість 10 200 грн) з позбавленням права керування на рік. Водіїв яких двічі впіймали нетверезими за кермом суд позбавляє прав на 3 роки та штрафує вже на 34 000 грн. Суд може також заарештувати таких водіїв на 10 діб або ж конфіскувати у них автомобіль.Автори законопроєкту №7382 пропонують доповнити ст. 130 КоАП можливістю конфіскації транспортного засобу у осіб, що знаходяться в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння для подальшої передачі його на потреби підрозділів ВСУ, МВС, або ГС ЧС (за рішенням Кабміну або уповноваженого органу).

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