У кого з водіїв зможуть забрати авто для потреб ЗСУ

У кого з водіїв зможуть забрати авто для потреб ЗСУ
У Раді хочуть дозволити відбирати автомобілі у п'яних або під дією наркотиків водіїв та віддавати їх на потреби армії, поліції та інших держструктур.

Про це пише ТСН.

Відповідний законопроєкт №7382 зареєстрований на сайті Верховної Ради 17 травня 2022 року. Автори цього законопроєкту хочуть внести зміни до ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення - за водіння машини в нетверезому стані конфіскувати авто. Норму пропонують ввести на час воєнного стану до закінчення війни в Україні.

Також п'яні водії повинні будуть заплатити штраф за цією статтею. Нагадуємо, що з 17 березня 2021 року підвищена відповідальність за ст. 130 КУпАП за водіння в нетверезому стані. Сума штрафу за нетверезе керування машиною виросла до 17 000 грн (замість 10 200 грн) з позбавленням права керування на рік. Водіїв яких двічі впіймали нетверезими за кермом суд позбавляє прав на 3 роки та штрафує вже на 34 000 грн. Суд може також заарештувати таких водіїв на 10 діб або ж конфіскувати у них автомобіль.

Автори законопроєкту №7382 пропонують доповнити ст. 130 КоАП можливістю конфіскації транспортного засобу у осіб, що знаходяться в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння для подальшої передачі його на потреби підрозділів ВСУ, МВС, або ГС ЧС (за рішенням Кабміну або уповноваженого органу).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: водії, забрати авто, потреби ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні із Росією Волинь втратила ще одного Героя Сергія Демидова
Сьогодні, 18:10
Лучани незадоволені графіком руху тролейбусів
Сьогодні, 18:05
У кого з водіїв зможуть забрати авто для потреб ЗСУ
Сьогодні, 17:50
Генетичний код: які вишиванки цьогоріч одягнули відомі люди Волині. ФОТО
Сьогодні, 17:15
«Подберите оружие украинское и себе ноги прострелите», – радить друг окупанту, аби той живим повернувся з війни
Сьогодні, 16:59
Схожі новини
В Україні спростили процедуру отримання посвідчення водія В Україні спростили процедуру отримання посвідчення водія
11 травень, 09:04
На Волині судитимуть трьох водіїв автобусів, які вивозили за кордон військовозобов'язаних чоловіків На Волині судитимуть трьох водіїв автобусів, які вивозили за кордон військовозобов'язаних чоловіків
06 травень, 13:10
У Луцьку вночі «ловили» п'яних водіїв. ФОТО У Луцьку вночі «ловили» п'яних водіїв. ФОТО
05 травень, 11:10
У Луцьку вночі затримали чотирьох п'яних водіїв. ФОТО У Луцьку вночі затримали чотирьох п'яних водіїв. ФОТО
25 квітень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія обстрілює Сєвєродонецьк: загинуло 12 жителів, більше 40 поранені
Сьогодні, 18:13
 0
На війні із Росією Волинь втратила ще одного Героя Сергія Демидова
Сьогодні, 18:10
 0
Лучани незадоволені графіком руху тролейбусів
Сьогодні, 18:05
 0
У кого з водіїв зможуть забрати авто для потреб ЗСУ
Сьогодні, 17:50
 0
Генетичний код: які вишиванки цьогоріч одягнули відомі люди Волині. ФОТО
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8