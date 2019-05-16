Генетичний код: які вишиванки цьогоріч одягнули відомі люди Волині. ФОТО

Цьогоріч 19 травня українці в усьому світі відзначають День вишиванки. У вишиванці зашитий наш генетичний код. А тепер, у час війни із Росією, вишиванка - це символ нашого українського духу, нашої сили, витримки та незламності. Ми глибоко шануємо свою історію і будемо передавати це з покоління в покоління.У цей важкий час наш гімн, герб, прапор, вишиванка об'єднують нас, роблять нас нацією, гідною свого величного минулого.Наша вишиванка неймовірно красива не лише для українців, орнамент використовують дизайнери всього світу. Вона може бути не тільки червоно-чорна, але й блакитно біла або ж зелена. Своїми особливими візерунками та поєднанням кольорів на вишиванках може похвалитися не лише кожен регіон України, а й навіть окремі села. Сорочки можуть відрізнятися за фасоном, кольором тощо.дізналося, які вишиванки до вподоби відомим волинянам. Уся підбірка - із опублікованих у соцмережах дописів.