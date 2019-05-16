Генетичний код: які вишиванки цьогоріч одягнули відомі люди Волині. ФОТО

Генетичний код: які вишиванки цьогоріч одягнули відомі люди Волині. ФОТО
Цьогоріч 19 травня українці в усьому світі відзначають День вишиванки. У вишиванці зашитий наш генетичний код. А тепер, у час війни із Росією, вишиванка - це символ нашого українського духу, нашої сили, витримки та незламності. Ми глибоко шануємо свою історію і будемо передавати це з покоління в покоління.

У цей важкий час наш гімн, герб, прапор, вишиванка об'єднують нас, роблять нас нацією, гідною свого величного минулого.

Наша вишиванка неймовірно красива не лише для українців, орнамент використовують дизайнери всього світу. Вона може бути не тільки червоно-чорна, але й блакитно біла або ж зелена. Своїми особливими візерунками та поєднанням кольорів на вишиванках може похвалитися не лише кожен регіон України, а й навіть окремі села. Сорочки можуть відрізнятися за фасоном, кольором тощо.

Інформаційне агентство ВолиньPost дізналося, які вишиванки до вподоби відомим волинянам. Уся підбірка - із опублікованих у соцмережах дописів.

Луцький міський голова Ігор Поліщук



Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад



Голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка



Народний депутат Вячеслав Рубльов



Журналіст, волонтер Мирослав Ватащук



Народна депутатка Ірина Констанкевич



Народний депутат Ігор Гузь



Посадовці Волинської ОДА та голова Юрій Погуляйко



Міський голова Ковеля Ігор Чайка



Ректор Луцького національного технічного університету Ірина Вахович


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Теги: вишиванки, Волинь, відомі люди
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