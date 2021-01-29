Лучани незадоволені графіком руху тролейбусів

Дочекатися тролейбус у Луцьку стало складніше. Читачі повідомляють, що дістатися додому таким видом транспорту після 19:00 – майже нереально, бо всі вони їдуть у ДЕПО.



Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило з’ясувати у чому справа. Аби не бути пустослівними, наші журналісти провели опитування, в якому взяли участь понад 1440 людей, і дізналися, на яких саме тролейбусних маршрутах виникають проблеми.



У коментарях люди найчастіше скаржаться саме на відсутність тролейбусів після 19 години.



«Взагалі не зрозуміло, як вони ходять тепер, раніше в той самий час приїжджали на зупинку, а зараз кожен день по-різному», - пише читачка, користувачка Dasha :D.



А користувачка Оксана відразу пропонує рішення: «Враховуючи дефіцит бензину та дизпалива, можна розвивати екологію Волині, дати на рейси більше тролейбусів, які купують щороку...».







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До слова, 46% опитаних стверджують, що дочекатися тролейбус стало проблемніше, 17% – такого не помітили, решта – 37% – цим видом транспорту не користуються.



Найчастіше нам писали про тролейбуси під номерами 1, 2, 4 та 5.



Виконувач обов’язків генерального директора Луцького підприємства електротранспорту Анатолій Миронюк переконує, що проблеми немає.



«Проблем із графіком не може бути. Ніхто раніше з рейсу не з’їжджає. Є нормативи встановлені і водії їх суворо дотримуються. Тролейбус затриматися може максимум на хвилину чи дві. Звісно, бувають форс-мажори, як-от тролейбус не може об’їхати ДТП, вимкнута електромережа чи залита дорога на проспекті Відродження. Зараз їздить 30 тролейбусів. До війни – 40. Адже тоді працювали школи, університети, не виїжджали масово за кордон. Тобто варто розуміти, що змінився пасажиропотік».



Він також додає, що безпідставно забрати чи навпаки пустити на маршрут додатковий тролейбус ніхто не може, тож питання завжди детально вивчають.



«Є спеціальна формула. Щоб визначити кількість тролейбусів на конкретному маршруті (х), треба пасажиронапруженість (а) помножити на час обертання цього маршруту (b) і поділити на пасажиромісткість одного тролейбуса (с) (х=(а × b)/c). Ми працюємо за цією формулою і визначаємо ту кількість тролейбусів, яка задовільняє попит населення у перевезеннях. Є методика від міністерства інфраструктури, у якій йдеться, що тролейбус має бути заповнений на 80%. Для того, щоб збільшити кількість транспортних одиниць, треба, аби 100% місць були зайняті. А зараз навіть у час пік – 80-90%», - зауважує Миронюк.



Щоправда, каже пан Анатолій, ситуацію служба руху моніторить постійно. До прикладу, на початку дії воєнного стану Луцьком курсували 28 тролейбусів, але практично відразу додали ще два.



«Зараз ми думаємо додати ще декілька тролейбусів, бо бачимо, що трохи оживився рух, оживився бізнес. Ми у цьому зацікавлені, тому ще це наш заробіток і зменшення інтервалу для громадян», - розповідає виконувач

обов'язків гендиректора ЛПЕ.



Зазначимо, аби відстежити рух міського громадського транспорту можна скористатись мобільними додатками «Сіті Кард», «Сіті Бус Луцьк» та «Easy Way».



Щоправда, у міській раді, вочевидь, проблему із тролейбусами таки визнали.



Оскільки сьогодні, 19 травня, міський голова Луцька Ігор Поліщук



Нагадаємо, вчора ми писали, що нині



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тожвирішило з’ясувати у чому справа. Аби не бути пустослівними, наші журналісти провели опитування, в якому взяли участь понад 1440 людей, і дізналися, на яких саме тролейбусних маршрутах виникають проблеми.У коментарях люди найчастіше скаржаться саме на відсутність тролейбусів після 19 години.«Взагалі не зрозуміло, як вони ходять тепер, раніше в той самий час приїжджали на зупинку, а зараз кожен день по-різному», - пише читачка, користувачкаА користувачкавідразу пропонує рішення: «Враховуючи дефіцит бензину та дизпалива, можна розвивати екологію Волині, дати на рейси більше тролейбусів, які купують щороку...».До слова, 46% опитаних стверджують, що дочекатися тролейбус стало проблемніше, 17% – такого не помітили, решта – 37% – цим видом транспорту не користуються.Найчастіше нам писали про тролейбуси під номерами 1, 2, 4 та 5.Виконувач обов’язків генерального директора Луцького підприємства електротранспортупереконує, що проблеми немає.«Проблем із графіком не може бути. Ніхто раніше з рейсу не з’їжджає. Є нормативи встановлені і водії їх суворо дотримуються. Тролейбус затриматися може максимум на хвилину чи дві. Звісно, бувають форс-мажори, як-от тролейбус не може об’їхати ДТП, вимкнута електромережа чи залита дорога на проспекті Відродження. Зараз їздить 30 тролейбусів. До війни – 40. Адже тоді працювали школи, університети, не виїжджали масово за кордон. Тобто варто розуміти, що змінився пасажиропотік».Він також додає, що безпідставно забрати чи навпаки пустити на маршрут додатковий тролейбус ніхто не може, тож питання завжди детально вивчають.«Є спеціальна формула. Щоб визначити кількість тролейбусів на конкретному маршруті (х), треба пасажиронапруженість (а) помножити на час обертання цього маршруту (b) і поділити на пасажиромісткість одного тролейбуса (с) (х=(а × b)/c). Ми працюємо за цією формулою і визначаємо ту кількість тролейбусів, яка задовільняє попит населення у перевезеннях. Є методика від міністерства інфраструктури, у якій йдеться, що тролейбус має бути заповнений на 80%. Для того, щоб збільшити кількість транспортних одиниць, треба, аби 100% місць були зайняті. А зараз навіть у час пік – 80-90%», - зауважує Миронюк.Щоправда, каже пан Анатолій, ситуацію служба руху моніторить постійно. До прикладу, на початку дії воєнного стану Луцьком курсували 28 тролейбусів, але практично відразу додали ще два.«Зараз ми думаємо додати ще декілька тролейбусів, бо бачимо, що трохи оживився рух, оживився бізнес. Ми у цьому зацікавлені, тому ще це наш заробіток і зменшення інтервалу для громадян», - розповідає виконувачобов'язків гендиректора ЛПЕ.Зазначимо, аби відстежити рух міського громадського транспорту можна скористатись мобільними додатками «Сіті Кард», «Сіті Бус Луцьк» та «Easy Way».Щоправда, у міській раді, вочевидь, проблему із тролейбусами таки визнали.Оскільки сьогодні, 19 травня, міський голова Луцька повідомив , що для зручності пасажирів та покращення транспортного сполучення в вечірні години з понеділка додадуть 6 тролейбусів в період з 19:00 до 22:00 на маршрутах 1,2,4,5,12,15.Нагадаємо, вчора ми писали, що нині українців повертається більше, ніж виїжджає за кордон.

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