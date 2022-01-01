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«Подберите оружие украинское и себе ноги прострелите», – радить друг окупанту, аби той живим повернувся з війни

«Подберите оружие украинское и себе ноги прострелите», – радить друг окупанту, аби той живим повернувся з війни
Росіяни продовжують стріляти собі по ногах, аби живими повернутися з війни.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Судячи з усього, ця практика набула такого поширення у загарбників, що вони діляться цим «лайфхаком виживання» один з одним.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.

Причина таких дій очевидна – загарбники не хочуть буди гарматним м’ясом, а командири натомість кидають їх в саме пекло.

«Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днём», – каже рашист своєму товаришу та жаліється, що немає ніякого підкріплення.
«Да вы там это…. подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите», – радить друг.

Таким чином, вони імітують поранення від українських захисників і сподіваються на госпіталізацію, яка дозволить їм повернутися в РФ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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