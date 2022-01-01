«Подберите оружие украинское и себе ноги прострелите», – радить друг окупанту, аби той живим повернувся з війни





Про це повідомляє



Судячи з усього, ця практика набула такого поширення у загарбників, що вони діляться цим «лайфхаком виживання» один з одним.



Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.



Причина таких дій очевидна – загарбники не хочуть буди гарматним м’ясом, а командири натомість кидають їх в саме пекло.



«Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днём», – каже рашист своєму товаришу та жаліється, що немає ніякого підкріплення.

«Да вы там это…. подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите», – радить друг.



Таким чином, вони імітують поранення від українських захисників і сподіваються на госпіталізацію, яка дозволить їм повернутися в РФ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни продовжують стріляти собі по ногах, аби живими повернутися з війни.Про це повідомляє пресслужба СБУ Судячи з усього, ця практика набула такого поширення у загарбників, що вони діляться цим «лайфхаком виживання» один з одним.Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.Причина таких дій очевидна – загарбники не хочуть буди гарматним м’ясом, а командири натомість кидають їх в саме пекло.«Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днём», – каже рашист своєму товаришу та жаліється, що немає ніякого підкріплення.«Да вы там это…. подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите», – радить друг.Таким чином, вони імітують поранення від українських захисників і сподіваються на госпіталізацію, яка дозволить їм повернутися в РФ.

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