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У Генштабі прокоментували ситуацію щодо евакуйованих бійців з «Азовсталі»

У Генштабі прокоментували ситуацію щодо евакуйованих бійців з «Азовсталі»
Евакуйовані захисники Маріуполя перебувають на території, яка не є підконтрольною Україні. Враховуючи підступність противника, питання їхньої безпеки є особливо чутливим для кожного українця, а також командування Збройних Сил.

Про це на брифінгу "Медіацентру України" розповів бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує 24 канал.

Кожен свідомий громадянин хвилюється за наших захисників, яких евакуювали із "Азовсталі" у тимчасово окупований Новоазовськ, оскільки розуміє на що здатна Росія.

"Ворог наш підступний, але віримо, що слово, яке було надане ними буде виконане", – зазначив Олексій Громов.

За його словами, цим питанням займається не лише він та Генштаб ЗСУ, а ціла група професіоналів та кожен українець, який хвилюється за долю героїв Маріуполя.

Водночас речник ДСНС Олександр Хорунжий, описуючи ситуацію на фронті, зазначив, що станом на 19 травня у Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена. За його словами, це допомагає продовжити відповідні заходи з евакуації наших військових.

Нагадаємо, окупанти доставили сім автобусів з українськими захисниками з «Азовсталі» у колишню виправну колонію в окуповане селище Оленівка, що під Донецьком.


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Теги: Генштаб, ситуація, евакуація, Азовсталь, азовці
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