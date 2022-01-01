На Сході українські захисники ліквідували за добу 40 окупантів

На Сході українські захисники ліквідували за добу 40 окупантів
Наші захисники продовжують давати гідну відсіч на всі атаки ворога, до яких той вдається на Сході. Лише за один день там вдалося знищити 40 окупантів і кілька одиниць їхньої техніки.

Про це повідомили 19 травня в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Наразі російські війська продовжують намагатися прорвати лінію оборони. Проте їх щоразу відкидають назад або ж просто знищують.

Із цими 40 вбитими росіянами також вдалося знищити 2 їхніх БТР і 2 танки. Щодо кількості поранених окупантів – на жаль, ця цифра невідома.

Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила 200 окупантів.


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Теги: Схід, втрати ворога, війна
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