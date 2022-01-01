На Сході українські захисники ліквідували за добу 40 окупантів





Про це



Наразі російські війська продовжують намагатися прорвати лінію оборони. Проте їх щоразу відкидають назад або ж просто знищують.



Із цими 40 вбитими росіянами також вдалося знищити 2 їхніх БТР і 2 танки. Щодо кількості поранених окупантів – на жаль, ця цифра невідома.



Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила 200 окупантів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наші захисники продовжують давати гідну відсіч на всі атаки ворога, до яких той вдається на Сході. Лише за один день там вдалося знищити 40 окупантів і кілька одиниць їхньої техніки.Про це повідомили 19 травня в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".Наразі російські війська продовжують намагатися прорвати лінію оборони. Проте їх щоразу відкидають назад або ж просто знищують.Із цими 40 вбитими росіянами також вдалося знищити 2 їхніх БТР і 2 танки. Щодо кількості поранених окупантів – на жаль, ця цифра невідома.Нагадаємо,

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію