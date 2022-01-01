На Сході українські захисники ліквідували за добу 40 окупантів
Сьогодні, 22:37
Наші захисники продовжують давати гідну відсіч на всі атаки ворога, до яких той вдається на Сході. Лише за один день там вдалося знищити 40 окупантів і кілька одиниць їхньої техніки.
Про це повідомили 19 травня в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Наразі російські війська продовжують намагатися прорвати лінію оборони. Проте їх щоразу відкидають назад або ж просто знищують.
Із цими 40 вбитими росіянами також вдалося знищити 2 їхніх БТР і 2 танки. Щодо кількості поранених окупантів – на жаль, ця цифра невідома.
Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила 200 окупантів.
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Про це повідомили 19 травня в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Наразі російські війська продовжують намагатися прорвати лінію оборони. Проте їх щоразу відкидають назад або ж просто знищують.
Із цими 40 вбитими росіянами також вдалося знищити 2 їхніх БТР і 2 танки. Щодо кількості поранених окупантів – на жаль, ця цифра невідома.
Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила 200 окупантів.
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