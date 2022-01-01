За минулу добу Росія втратила 200 окупантів, – Генштаб





Про це повідомляють у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно склали:



особового складу – близько 28 500 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 254 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 063 (+20) од,

артилерійських систем – 595 (+9) од,

РСЗВ – 199 (+0) од,

засобів ППО – 93 (+2) од,

літаків – 203 (+1) од,

гелікоптерів – 167 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од,

крилатих ракет – 103 (+1) од,

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) од,

спеціальної техніки – 43 (+0).



Найбільші втрати ворога минулої доби були на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія в Україні вже втратила 28 500 своїх військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ особового складу – близько 28 500 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 254 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 3 063 (+20) од,артилерійських систем – 595 (+9) од,РСЗВ – 199 (+0) од,засобів ППО – 93 (+2) од,літаків – 203 (+1) од,гелікоптерів – 167 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од,крилатих ракет – 103 (+1) од,кораблів/катерів – 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) од,спеціальної техніки – 43 (+0).Найбільші втрати ворога минулої доби були на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію