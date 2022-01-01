За минулу добу Росія втратила 200 окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 10:37
Росія в Україні вже втратила 28 500 своїх військових.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно склали:
особового складу – близько 28 500 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 254 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 063 (+20) од,
артилерійських систем – 595 (+9) од,
РСЗВ – 199 (+0) од,
засобів ППО – 93 (+2) од,
літаків – 203 (+1) од,
гелікоптерів – 167 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од,
крилатих ракет – 103 (+1) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) од,
спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати ворога минулої доби були на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно склали:
особового складу – близько 28 500 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 254 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 063 (+20) од,
артилерійських систем – 595 (+9) од,
РСЗВ – 199 (+0) од,
засобів ППО – 93 (+2) од,
літаків – 203 (+1) од,
гелікоптерів – 167 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од,
крилатих ракет – 103 (+1) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) од,
спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати ворога минулої доби були на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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