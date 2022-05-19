Пояснили, чому воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці

Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці, оскільки контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Також Рада може в будь-який момент скасувати воєнний стан.



Про це пише



"З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює.



Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", - йдеться в повідомленні.



Якщо менше ніж за три місяці вдасться звільнити Україну, то Рада просто скасує воєнний стан.



За його словами, є ще і юридична складова такого рішення. Коли президент вводить правовий режим воєнного стану, а парламент його затверджує, Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав та свобод, які запроваджуються в умовах воєнного стану.



Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський пропонує

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представник президента в Конституційному судіпояснив, що воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці, оскільки контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Також Рада може в будь-який момент скасувати воєнний стан.Про це пише Українська правда з посиланням на Веніславського під час телемарафону, якого цитує пресслужба "Слуги народу"."З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює.Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", - йдеться в повідомленні.Якщо менше ніж за три місяці вдасться звільнити Україну, то Рада просто скасує воєнний стан.За його словами, є ще і юридична складова такого рішення. Коли президент вводить правовий режим воєнного стану, а парламент його затверджує, Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав та свобод, які запроваджуються в умовах воєнного стану.Нагадаємо, що президентпропонує продовжити термін дії воєнного стану та нові часові рамки проведення загальної мобілізації майже до кінця літа.

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