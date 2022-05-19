 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Пояснили, чому воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці

Пояснили, чому воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці, оскільки контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Також Рада може в будь-який момент скасувати воєнний стан.

Про це пише Українська правда з посиланням на Веніславського під час телемарафону, якого цитує пресслужба "Слуги народу".

"З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює.

Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", - йдеться в повідомленні.

Якщо менше ніж за три місяці вдасться звільнити Україну, то Рада просто скасує воєнний стан.

За його словами, є ще і юридична складова такого рішення. Коли президент вводить правовий режим воєнного стану, а парламент його затверджує, Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав та свобод, які запроваджуються в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану та нові часові рамки проведення загальної мобілізації майже до кінця літа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, воєнний стан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За минулу добу Росія втратила 200 окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 10:37
У Пентагоні відзначають зменшення масштабів дій російської армії в Україні
Сьогодні, 09:01
85 доба війни: яка ситуація на Волинському напрямку та в інших регіонах країни
Сьогодні, 08:43
В «ЛНР» протестували сім'ї мобілізованих до російської армії: яка ситуація на усіх напрямках
18 травень, 18:55
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку з багатоповерхівки на Даньшина другу ніч поспіль евакуйовували людей. ФОТО
Сьогодні, 10:39
За минулу добу Росія втратила 200 окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 10:37
Пояснили, чому воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці
Сьогодні, 10:27
На Волині зіткнулися мотоцикл та легковик: постраждали двоє людей
Сьогодні, 10:09
Як діти працівників «Кромберга» шукали скарби. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
За минулу добу Росія втратила 200 окупантів, – Генштаб За минулу добу Росія втратила 200 окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 10:37
У Пентагоні відзначають зменшення масштабів дій російської армії в Україні У Пентагоні відзначають зменшення масштабів дій російської армії в Україні
Сьогодні, 09:01
85 доба війни: яка ситуація на Волинському напрямку та в інших регіонах країни 85 доба війни: яка ситуація на Волинському напрямку та в інших регіонах країни
Сьогодні, 08:43
В «ЛНР» протестували сім'ї мобілізованих до російської армії: яка ситуація на усіх напрямках В «ЛНР» протестували сім'ї мобілізованих до російської армії: яка ситуація на усіх напрямках
18 травень, 18:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку з багатоповерхівки на Даньшина другу ніч поспіль евакуйовували людей. ФОТО
Сьогодні, 10:39
 0
За минулу добу Росія втратила 200 окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 10:37
 0
Пояснили, чому воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці
Сьогодні, 10:27
 0
На Волині зіткнулися мотоцикл та легковик: постраждали двоє людей
Сьогодні, 10:09
 0
Як діти працівників «Кромберга» шукали скарби. ФОТО
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8