Як діти працівників «Кромберга» шукали скарби. ФОТО

Лицарський поєдинок

побувало на одній із таких квест-екскурсій, у якій взяли участь діти працівників підприємстваФахівець із соціальної роботикаже: і в період війни треба, щоб діти розвивались.«Наше підприємство робить і робитиме все можливе, аби дітлахи мали можливість відвідувати такі заходи та були подалі від стресу насамперед. Сьогодні, наприклад, вони знайомитимуться з історією та традиціями свого міста», - розповідає Наталія Шевельова.Зауважимо, що діти були символічно одягненні у національне вбрання.Актор-екскурсоводзіграв роль хранителя таємниць міста Станіслава Хрустеля. За легендою той погубив ключі, які малеча повинна знайти. Для того, аби отримати підказки, де саме їх шукати, дітворі слід пройти різні випробування, як-от «рибу зловити», загадки відгадати чи справжні троянди посадити.«Наша мета – ознайомити дітей з історією Луцька, його легендами. Просто пояснювати дітям щось складне, якісь факти – не варто, бо вони не запам’ятають. А от розповідати через ігрову форму – результат буде. Це вже роками перевірено», - переконує Дмитро Безвербний.Під час екскурсії діти відвідали такі локації: Братський міст, Ринкову площу, Лютеранську кірху, будинок скульптора Миколи Голованя і, звісно ж, замок Любарта. А ще, окрім виконання завдань квесту, можна було добряче побігати та погаласувати.11-річнабрала участь у квесті з другою групою діток. Дівчинка каже:«Я прийшла сюди повеселитися, насамперед. І дізнатися для себе багато нового. Так і сталося. І перше, і друге тут змогла отримати».Від квесту і малеча, і дорослі у справжнісінькому захваті.«Ми сьогодні шукали скарби! Це такі талісмани, які будуть приносити успіх, щастя і добро. Було дуже цікаво! Ще й шоколадні зайці нам подарували. Якщо буде знову такий захід – обов’язково прийду», - запевняє 9-річнийДо слова, пакунки із подарунками – благодійна допомога працівникам «Кромберг енд Шуберт» від німецьких партнерів.«Ініціатива справді класна. Ми завжди беремо участь у таких заходах. «Кромберг» часто організовує такі цікавинки для малечі. Навіть мені було пізнавально», - розповідає матусяОднак Наталія Шевельова каже: це лише початок, попереду - чимало пізнавального.«Я запропонувала керівництву на базі нашого підприємства заснувати Академію розвитку дітей. У планах – різноманітні екскурсії, зустрічі з відомими лучанами. А в нас – чимало багато талановитих акторів, письменників, музикантів. Ось така моя мета. Дуже хочу, аби діти росли патріотами та любили свій край».