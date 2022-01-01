«Люди втрачали свідомість»: сусіди загиблого в пожежі лучанина розповіли, як врятувалися





Про це розповіла Оксана.



Пожежа сталася у ніч на 18 травня. 44-річний власник однієї з квартир – загинув.



Зі слів жительки будинку Оксани, багато диму потрапило в її квартиру, її та дитину врятували пожежники.



"Дякувати рятувальникам, вони бігали і стукали в двері і я просто доповзла вже до дверей, бо втрачала свідомість. Відчинила – нічого видно не було. Почала кричати, що дитина. І так прямо голяком, як і були, в ковдру і так винесли. Так би була трагедія", – говорить жінка.



Як розповіла жителька другого поверху Жанна Панасюк, горіти почало після опівночі в квартирі, де мешкав 44-річний Володимир. Його тіло рятувальники знайшли на згарищі.



"Дуже багато було диму, вогонь був великий. Там чи горілка розлилась, швидко спалахнула, чи я не знаю, що… Так, як лежав, рука на бильці, те бильце не згоріло, а диван згорів повністю. Там страшно дуже", – розповіла сусідка загиблого.



Як розповів Суспільному речник волинських рятувальників Володимир Нестеров, пожежні приїхали на виклик, коли вогонь почав поширюватись на верхні поверхи, його встигли загасити.



"Рятувальники організували евакуацію загалом 20-ти громадян і 5-х громадян врятували, з них 3 дітей. Рятування проводилось із 3, 4 і 5 поверхів. Медична допомога, наскільки ми володіємо ситуацією, громадянам не надавалась", – говорить речник.



За попередньою версією, причина пожежі – необережне поводження з вогнем 44-річного чоловіка, тіло якого виявили в згорілій квартирі.



Станом на обідню пору 18 травня усі евакуйовані з будинку жителі змогли повернутися додому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час пожежі, яка спалахнула в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Даньшина 1, рятувальники евакуювали два десятки дорослих та дітей. Через сильне задимлення люди втрачали свідомістьПро це розповіла Суспільному мешканка будинкуПожежа сталася у ніч на 18 травня. 44-річний власник однієї з квартир – загинув.Зі слів жительки будинку Оксани, багато диму потрапило в її квартиру, її та дитину врятували пожежники."Дякувати рятувальникам, вони бігали і стукали в двері і я просто доповзла вже до дверей, бо втрачала свідомість. Відчинила – нічого видно не було. Почала кричати, що дитина. І так прямо голяком, як і були, в ковдру і так винесли. Так би була трагедія", – говорить жінка.Як розповіла жителька другого поверху Жанна Панасюк, горіти почало після опівночі в квартирі, де мешкав 44-річний Володимир. Його тіло рятувальники знайшли на згарищі."Дуже багато було диму, вогонь був великий. Там чи горілка розлилась, швидко спалахнула, чи я не знаю, що… Так, як лежав, рука на бильці, те бильце не згоріло, а диван згорів повністю. Там страшно дуже", – розповіла сусідка загиблого.Як розповів Суспільному речник волинських рятувальників Володимир Нестеров, пожежні приїхали на виклик, коли вогонь почав поширюватись на верхні поверхи, його встигли загасити."Рятувальники організували евакуацію загалом 20-ти громадян і 5-х громадян врятували, з них 3 дітей. Рятування проводилось із 3, 4 і 5 поверхів. Медична допомога, наскільки ми володіємо ситуацією, громадянам не надавалась", – говорить речник.За попередньою версією, причина пожежі – необережне поводження з вогнем 44-річного чоловіка, тіло якого виявили в згорілій квартирі.Станом на обідню пору 18 травня усі евакуйовані з будинку жителі змогли повернутися додому.

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