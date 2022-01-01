Харків`янин хотів потрапити за кордон через «Ягодин» із фальшивими документами

Харків`янин хотів потрапити за кордон через «Ягодин» із фальшивими документами
Правоохоронці викрили харків’янина за використання фальшивої довідки для виїзду закордон.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

На міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» 27-річний харків’янин надав співробітникам прикордонної служби підроблену довідку військово-лікарської комісії, з метою безперешкодного виїзду закордон. Виїхати за межі держави правопорушнику не вдалося.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції. Поліцейські задокументували факт використання підробки. Фальшиву довідку вилучили.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

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Теги: Волинь, Ягодин, правоохоронці
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