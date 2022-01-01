На Волині зіткнулися мотоцикл та легковик: постраждали двоє людей





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Учора, 18 травня, у селі Колодяжне 46-річний ковельчанин, керуючи мотоциклом LIFAN не врахував безпечної швидкості та дорожньої обстановки й зіткнувся з автомобілем SEAT ALHAMBRA, під керуванням 31-річного жителя району. Внаслідок автопригоди водій та 25-річний пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження. Водія мотоцикла госпіталізували до лікарні.



Транспортні засоби вилучили. Попередньо на момент вчинення ДТП водії були тверезі.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ковельщині в ДТП травмувалося двоє громадян.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Учора, 18 травня, у селі Колодяжне 46-річний ковельчанин, керуючи мотоциклом LIFAN не врахував безпечної швидкості та дорожньої обстановки й зіткнувся з автомобілем SEAT ALHAMBRA, під керуванням 31-річного жителя району. Внаслідок автопригоди водій та 25-річний пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження. Водія мотоцикла госпіталізували до лікарні.Транспортні засоби вилучили. Попередньо на момент вчинення ДТП водії були тверезі.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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