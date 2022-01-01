На Волині зіткнулися мотоцикл та легковик: постраждали двоє людей

На Волині зіткнулися мотоцикл та легковик: постраждали двоє людей
На Ковельщині в ДТП травмувалося двоє громадян.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Учора, 18 травня, у селі Колодяжне 46-річний ковельчанин, керуючи мотоциклом LIFAN не врахував безпечної швидкості та дорожньої обстановки й зіткнувся з автомобілем SEAT ALHAMBRA, під керуванням 31-річного жителя району. Внаслідок автопригоди водій та 25-річний пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження. Водія мотоцикла госпіталізували до лікарні.
На Волині зіткнулися мотоцикл та легковик: постраждали двоє людей

Транспортні засоби вилучили. Попередньо на момент вчинення ДТП водії були тверезі.
На Волині зіткнулися мотоцикл та легковик: постраждали двоє людей

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: Волинь, Ковель, ДТП
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