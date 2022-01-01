У Луцьку з багатоповерхівки на Даньшина другу ніч поспіль евакуйовували людей. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли мешканці будинку.



Інформацію підтвердили у пресслужбі волинських рятувальників.



Відомо, що о 04:23 надійшло повідомлення про пожежу у тій же квартирі, яка горіла у ніч на 18 травня. Тоді тут



Ймовірною причиною стало необережне куріння власника квартири у помешканні.



У ніч на 19 травня ті, хто патрулював, побачили дим з балкону тієї ж квартири, тому знову зателефонували на лінію 101. Квартири мешканців з 3 по 5 поверх були в диму, тому рятувальники просили людей покинути задимлені приміщення. Евакуювали 23 людей, з них 9 – діти.



На щастя, обійшлося без постраждалих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у ніч на 19 травня знову трапилася пожежа у квартирі п’ятиповерхового будинку на вулиці Даньшина.Про церозповіли мешканці будинку.Інформацію підтвердили у пресслужбі волинських рятувальників.Відомо, що о 04:23 надійшло повідомлення про пожежу у тій же квартирі, яка горіла у ніч на 18 травня. Тоді тут загинув 45-річний чоловік , 20 людей евакуювали, врятували п’ятеро.Ймовірною причиною стало необережне куріння власника квартири у помешканні.У ніч на 19 травня ті, хто патрулював, побачили дим з балкону тієї ж квартири, тому знову зателефонували на лінію 101. Квартири мешканців з 3 по 5 поверх були в диму, тому рятувальники просили людей покинути задимлені приміщення. Евакуювали 23 людей, з них 9 – діти.На щастя, обійшлося без постраждалих.

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