У Луцьку з багатоповерхівки на Даньшина другу ніч поспіль евакуйовували людей. ФОТО

У Луцьку з багатоповерхівки на Даньшина другу ніч поспіль евакуйовували людей. ФОТО
У Луцьку у ніч на 19 травня знову трапилася пожежа у квартирі п’ятиповерхового будинку на вулиці Даньшина.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли мешканці будинку.

Інформацію підтвердили у пресслужбі волинських рятувальників.

Відомо, що о 04:23 надійшло повідомлення про пожежу у тій же квартирі, яка горіла у ніч на 18 травня. Тоді тут загинув 45-річний чоловік, 20 людей евакуювали, врятували п’ятеро.

Ймовірною причиною стало необережне куріння власника квартири у помешканні.

У ніч на 19 травня ті, хто патрулював, побачили дим з балкону тієї ж квартири, тому знову зателефонували на лінію 101. Квартири мешканців з 3 по 5 поверх були в диму, тому рятувальники просили людей покинути задимлені приміщення. Евакуювали 23 людей, з них 9 – діти.

На щастя, обійшлося без постраждалих.


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Теги: Волинь, Луцьк, пожежа
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