Волинянин перевозив 66 колод сосни без документів: автомобіль разом із деревиною вилучили

Волинянин перевозив 66 колод сосни без документів: автомобіль разом із деревиною вилучили
Співробітники сектору реагування патрульної поліції Камінь-Каширського районного відділу поліції під час патрулювання зупинили автомобіль «ГАЗ-5301», під керуванням 30-річного жителя району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Волинянин перевозив 66 колод породи сосна, без відповідних документів.

Автомобіль разом із деревиною вилучили.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.
Волинянин перевозив 66 колод сосни без документів: автомобіль разом із деревиною вилучили
Волинянин перевозив 66 колод сосни без документів: автомобіль разом із деревиною вилучили



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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, деревина
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