Волинянин підробив документи на купівлю землі та ошукав знайомого майже на 1 мільйон гривень
Сьогодні, 11:33
За шахрайство в особливо великих розмірах волинянин проведе понад 5 років за ґратами.
Про це повідомляють у прокуратурі Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами галузевого відділу Волинської обласної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав 47-річного жителя села Топільне Луцького району винуватим у шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України) й призначив йому покарання у виді п'яти років і шести місяців позбавлення волі.
Пообіцявши знайомому придбати для нього майнові паї на п’ять приміщень в одному з сільськогосподарських підприємств області, волинянин використав для цієї оборудки підроблені документи, а в подальшому, не довівши її до кінця, просто заволодів коштами довірливого потерпілого на суму 975 000 гривень.
Попри те, що своєї винуватості у вчиненому чоловік не визнав, її було доведено зібраними під час розслідування доказами – і наступних п'ять з половиною років він проведе за ґратами.
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Про це повідомляють у прокуратурі Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами галузевого відділу Волинської обласної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав 47-річного жителя села Топільне Луцького району винуватим у шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України) й призначив йому покарання у виді п'яти років і шести місяців позбавлення волі.
Пообіцявши знайомому придбати для нього майнові паї на п’ять приміщень в одному з сільськогосподарських підприємств області, волинянин використав для цієї оборудки підроблені документи, а в подальшому, не довівши її до кінця, просто заволодів коштами довірливого потерпілого на суму 975 000 гривень.
Попри те, що своєї винуватості у вчиненому чоловік не визнав, її було доведено зібраними під час розслідування доказами – і наступних п'ять з половиною років він проведе за ґратами.
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