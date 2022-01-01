Волинянин підробив документи на купівлю землі та ошукав знайомого майже на 1 мільйон гривень

За шахрайство в особливо великих розмірах волинянин проведе понад 5 років за ґратами.Про це повідомляють у прокуратурі Волині.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами галузевого відділу Волинської обласної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав 47-річного жителя села Топільне Луцького району винуватим у шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України) й призначив йому покарання у виді п'яти років і шести місяців позбавлення волі.Пообіцявши знайомому придбати для нього майнові паї на п’ять приміщень в одному з сільськогосподарських підприємств області, волинянин використав для цієї оборудки підроблені документи, а в подальшому, не довівши її до кінця, просто заволодів коштами довірливого потерпілого на суму 975 000 гривень.Попри те, що своєї винуватості у вчиненому чоловік не визнав, її було доведено зібраними під час розслідування доказами – і наступних п'ять з половиною років він проведе за ґратами.