Судитимуть 21-річного волинянина, який п'яним мало не зарізав знайомого

Судитимуть 21-річного волинянина, який п'яним мало не зарізав знайомого
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 21-річним жителем Ковеля тяжких тілесних ушкоджень 18-річному знайомому.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Слідство вважає, що увечері 20 березня 2022 року двічі судимий до цього нетверезий молодик у лісопосадці у Ковелі під час сварки тричі вдарив товариша ножем.

На щастя, потерпілий вижив.

Його ж кривдник невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.

Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.


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Теги: суд, Ковель, волинянин, замах на вбивство
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