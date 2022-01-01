Судитимуть 21-річного волинянина, який п'яним мало не зарізав знайомого





Про це повідомляють у пресслужбі відомства.



Слідство вважає, що увечері 20 березня 2022 року двічі судимий до цього



На щастя, потерпілий вижив.



Його ж кривдник невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.



Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 21-річним жителем Ковеля тяжких тілесних ушкоджень 18-річному знайомому.Про це повідомляють у пресслужбі відомства.Слідство вважає, що увечері 20 березня 2022 року двічі судимий до цього нетверезий молодик у лісопосадці у Ковелі під час сварки тричі вдарив товариша ножем. На щастя, потерпілий вижив.Його ж кривдник невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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