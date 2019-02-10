«Кожен бачить, напевно, свою маму в цій пісні»: у гостях в переможця «Євробачення» Віталія Дужика. ВІДЕО

Віталій Дужик живе у невеличкому селищі неподалік Луцька.



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Після того, як з екрана телевізора прозвучало, що переможцями «Євробачення-2022» став український гурт Kalush Orchestra, каже мама Іванна, у неї розривався телефон.



«Дзвонили люди, плакали. Ви знаєте, я навіть не думала, що люди так довго сидять. Ну знаєте, думала, подивляться в переглядах… Плачуть люди, дзвонять… Я змушена була відключити телефон. У мене майже дві доби був відключений телефон, тому що нічого не можна було зробити», – розповідає мама.



У більшості українських сімей хатніми клопотами та вихованням дітей займається жінка, проте у цій сім’ї все було навпаки.



«В мене був певний етап в житті, нова робота, більше навантаження, і Вадим узяв на себе всі хатні клопоти», – пригадує жінка.



Тож у другому класі в музичну школу Віталія віддав саме батько.



«Ми спробували, йому сподобалося… Це була Княгининівська музична школа», – каже тато Вадим.



Маму, сміється сімейство, на концерти Віталія вони навіть не кликали. Бо пані Іванна, жартують, надто прискіплива: «Ти поправ це, ти не так вийшов, ти рівно стань. І в тебе паніка, ти все забуваєш в секунді просто. Ти можеш просто провалитися під сцену».



До слова, щоб Віталій заробляв на життя грою на сопілці, мама хлопця Іванна не дуже хотіла. Вона вважала, що музика мусить бути хобі.



«Я сказав: не треба, хай дитина займається тим, чим подобається. Хай ходить на роботу із задоволенням», – міркує тато Вадим.



Щоб у сім’ї Дужиків був музикант, дуже хотів дідусь Віталія – ексголова Волинської обласної ради Анатолій Грицюк.



«Він каже: ти знаєш, каже, я так хочу, щоб у мене був внук. Щоб він танцював, співав, грав», – ділиться спогадами мама Іванна.



Так і сталося. До слова, про те, що буде музикантом, Віталій натякав батькам ще немовлям.



«Приїхали з роддому, понакладали різних іграшок. І так сталося, що він справді потягнувся до сопілки, простої дитячої сопілки», – згадує мама Іванна.



І ось він – переможець міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». Про нього говорять і знають у різних куточках України. Віталій зізнається: після перемоги стрімко зросла кількість підписниць в інстаграмі. Чимало, каже, і вхідних повідомлень від прихильниць.



«Слава Богу, нічого непристойного не пишуть. У мене є дівчина, тому я навіть на такі питання не відповідаю», – запевняє Віталій.



Щодо виступу на сцені «Євробачення», то хвилювань, розказує Віталій Дужик, зовсім не було.



«Тому що ми працювали день у день. І в нас вже просто не могло бути хвилювань. Ми мали представити країну в найкращому світлі і показати, яка в нас культура, що ми можемо робити дуже круту музику», – каже хлопець.



Переможна пісня «Стефанія», розповідає артист, була присвячена мамі лідера гурту Олега Псюка. Однак згодом, вважає Віталій, вона почала набувати інших значень: «Кожен бачить, напевно, свою маму в цій пісні».



Щодо популярності хлопців з гурту, Віталій Дужик каже: на вулиці їх упізнають: «Підходили до Киллимена і казали: Боже, дитино, нашо ти набив це на себе? Це ж великий гріх».



Популярність на собі відчувають і батьки хлопця: зйомка за зйомкою, коментар за коментарем. Словом, перемога сина на Євробаченні, кажуть, таки змінила їхнє життя. Пані Іванні, запевняє жінка, до впізнаваності не звикати, бо й батько – Анатолій Грицюк був публічним, та й посада того вимагає. А ось пан Вадим каже: зірковість – то не його, хоч перемогою сина дуже тішиться.



Одна перемога є, каже сімейство, ще трохи – і буде наступна: перемога України!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! живе у невеличкому селищі неподалік Луцька.Про це пише 12 канал , який побував у гостях у в одного з учасників гурту Kalush Orchestra, який переміг на «Євробаченні».Після того, як з екрана телевізора прозвучало, що переможцями «Євробачення-2022» став український гурт Kalush Orchestra, каже мама, у неї розривався телефон.«Дзвонили люди, плакали. Ви знаєте, я навіть не думала, що люди так довго сидять. Ну знаєте, думала, подивляться в переглядах… Плачуть люди, дзвонять… Я змушена була відключити телефон. У мене майже дві доби був відключений телефон, тому що нічого не можна було зробити», – розповідає мама.У більшості українських сімей хатніми клопотами та вихованням дітей займається жінка, проте у цій сім’ї все було навпаки.«В мене був певний етап в житті, нова робота, більше навантаження, і Вадим узяв на себе всі хатні клопоти», – пригадує жінка.Тож у другому класі в музичну школу Віталія віддав саме батько.«Ми спробували, йому сподобалося… Це була Княгининівська музична школа», – каже татоМаму, сміється сімейство, на концерти Віталія вони навіть не кликали. Бо пані Іванна, жартують, надто прискіплива: «Ти поправ це, ти не так вийшов, ти рівно стань. І в тебе паніка, ти все забуваєш в секунді просто. Ти можеш просто провалитися під сцену».До слова, щоб Віталій заробляв на життя грою на сопілці, мама хлопця Іванна не дуже хотіла. Вона вважала, що музика мусить бути хобі.«Я сказав: не треба, хай дитина займається тим, чим подобається. Хай ходить на роботу із задоволенням», – міркує тато Вадим.Щоб у сім’ї Дужиків був музикант, дуже хотів дідусь Віталія – ексголова Волинської обласної ради«Він каже: ти знаєш, каже, я так хочу, щоб у мене був внук. Щоб він танцював, співав, грав», – ділиться спогадами мама Іванна.Так і сталося. До слова, про те, що буде музикантом, Віталій натякав батькам ще немовлям.«Приїхали з роддому, понакладали різних іграшок. І так сталося, що він справді потягнувся до сопілки, простої дитячої сопілки», – згадує мама Іванна.І ось він – переможець міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». Про нього говорять і знають у різних куточках України. Віталій зізнається: після перемоги стрімко зросла кількість підписниць в інстаграмі. Чимало, каже, і вхідних повідомлень від прихильниць.«Слава Богу, нічого непристойного не пишуть. У мене є дівчина, тому я навіть на такі питання не відповідаю», – запевняє Віталій.Щодо виступу на сцені «Євробачення», то хвилювань, розказує Віталій Дужик, зовсім не було.«Тому що ми працювали день у день. І в нас вже просто не могло бути хвилювань. Ми мали представити країну в найкращому світлі і показати, яка в нас культура, що ми можемо робити дуже круту музику», – каже хлопець.Переможна пісня «Стефанія», розповідає артист, була присвячена мамі лідера гурту. Однак згодом, вважає Віталій, вона почала набувати інших значень: «Кожен бачить, напевно, свою маму в цій пісні».Щодо популярності хлопців з гурту, Віталій Дужик каже: на вулиці їх упізнають: «Підходили до Киллимена і казали: Боже, дитино, нашо ти набив це на себе? Це ж великий гріх».Популярність на собі відчувають і батьки хлопця: зйомка за зйомкою, коментар за коментарем. Словом, перемога сина на Євробаченні, кажуть, таки змінила їхнє життя. Пані Іванні, запевняє жінка, до впізнаваності не звикати, бо й батько – Анатолій Грицюк був публічним, та й посада того вимагає. А ось пан Вадим каже: зірковість – то не його, хоч перемогою сина дуже тішиться.Одна перемога є, каже сімейство, ще трохи – і буде наступна: перемога України!

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