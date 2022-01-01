Добрі новини від ВолиньPost за 19 травня

подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку лише позитивних новин.Дуже крута робота насправді! У місті Нововолинськ з'явився патріотичний мурал, присвячений захисникам Маріуполя, які тримають оборону на заводі «Азовсталь». Над ним протягом двох днів працювали волонтери, уродженці Нововолинськата мешканець Іванич -На це можна дивитися вічно! Артилерія ДШВ та Сухопутних військ знищила російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж “Житель”.Музикантка та композиторка з Любешівщинипрезентувала жартівливу авторську пісню «Забаганка, або «Укради мені танка».Одне з перших, що робить ворог на тимчасово окупованих територіях – замінює топоніми на російські й повертає містам радянські назви. Тож саме час навести лад із перейменуванням вулиць і декомунізацією у Нововолинську. В українських містах вулиці носитимуть імена українських діячів.Український письменник, науковець, перекладач, уродженець Волиніоприлюднив у фейсбуці авторський вірш про захисників «Азовсталі» під заголовком «Доля людства нині бродить в Україні». А через кілька днів одержав лист із Китаю. Відома письменницяпереклала цей твір і надіслала його автору з такими рядками: «Китай робить усе можливе, щоб звільнити людей з «Азовсталі», і ми вважаємо ситуацію на «Азовсталі» світовою катастрофою».Ось чому важливо підтримувати бойовий дух! Наприклад, російські війська працюють меншими групами зі значно "меншими" завданнями - замість з’єднань по кількасот чоловік, дії проводяться групами від кількох десятків до сотні військових.Так само, якщо колись йшлося про великі міста і цілі шматки території, зараз зусилля зосереджуються на певних селах чи перехрестях доріг.І улюблена статистика у нашій рубриці. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно склали:особового складу – близько 28 500 (+200) осіб,танків ‒ 1 254 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 3 063 (+20) од,артилерійських систем – 595 (+9) од,РСЗВ – 199 (+0) од,засобів ППО – 93 (+2) од,літаків – 203 (+1) од,гелікоптерів – 167 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од,крилатих ракет – 103 (+1) од,кораблів/катерів – 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) од,спеціальної техніки – 43 (+0).Популярність на собі відчувають і батьки хлопця: зйомка за зйомкою, коментар за коментарем. Словом, перемога сина на Євробаченні, кажуть, таки змінила їхнє життя.23 травня, в День морської піхоти України, а також на 40 день після трагічної загибелі російського військового крейсеру «Москва», Укрпошта випустить марку «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!». Марка вийде накладом 5 млн примірників.Скасування мит стосується експорту з України промислової продукції, фруктів та овочів, а також антидемпінгових мит щодо імпорту сталі. Таким чином, товари з України можна буде ввозити в ЄС без сплати мит. А антидемпінгове мито, введене на українські товари протягом цього року, не стягуватиметься після завершення дії регламенту.Цьогоріч 19 травня українці в усьому світі відзначають День вишиванки. У вишиванці зашитий наш генетичний код. А тепер, у час війни із Росією, вишиванка - це символ нашого українського духу, нашої сили, витримки та незламності. Ми дізналися, які вишиванки до вподоби відомим волинянам.Одна із новинок, що чекає на лучан – кінотеатр формату XD. Це – світ віртуальної реальності, чудова розвага як для дорослих, так і для дітей. Адже фільми представлені в різних жанрах: екстрим, жахи, мультфільми.