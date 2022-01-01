Добрі новини від ВолиньPost за 19 травня
19 травень, 23:34
Ми продовжуємо радіти успіхам наших воїнів і тішитися історіями про неймовірних людей у тилу. Добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, і їх треба читати, аби підтримувати бойовий дух та жагу до вільного майбутнього!
Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку лише позитивних новин.
Сьогодні, 19 травня, нагадаємо вам про таке:
У місті на Волині бійцям з «Азовсталі» присвятили мурал. ВІДЕО
Дуже крута робота насправді! У місті Нововолинськ з'явився патріотичний мурал, присвячений захисникам Маріуполя, які тримають оборону на заводі «Азовсталь». Над ним протягом двох днів працювали волонтери, уродженці Нововолинська Вадим Гусарук, Петро Осіпов та мешканець Іванич - Андрій Калинович.
Аби переглянути мурал, натисніть на заголовок
ЗСУ показали, як горить знищена російська станція перешкод. ВІДЕО
На це можна дивитися вічно! Артилерія ДШВ та Сухопутних військ знищила російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж “Житель”.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
«Укради мені танка»: співачка та композиторка з Волині написала жартівливу пісню. ВІДЕО
Музикантка та композиторка з Любешівщини Наталія Горщар презентувала жартівливу авторську пісню «Забаганка, або «Укради мені танка».
Аби переглянути композицію, натисніть на заголовок
У Нововолинську хочуть перейменувати вулиці, знести радянські панно та пам'ятний знак
Одне з перших, що робить ворог на тимчасово окупованих територіях – замінює топоніми на російські й повертає містам радянські назви. Тож саме час навести лад із перейменуванням вулиць і декомунізацією у Нововолинську. В українських містах вулиці носитимуть імена українських діячів.
Вірш волинянина про оборону «Азовсталі» переклала китайська письменниця
Український письменник, науковець, перекладач, уродженець Волині Ігор Павлюк оприлюднив у фейсбуці авторський вірш про захисників «Азовсталі» під заголовком «Доля людства нині бродить в Україні». А через кілька днів одержав лист із Китаю. Відома письменниця Ван Іцзінь переклала цей твір і надіслала його автору з такими рядками: «Китай робить усе можливе, щоб звільнити людей з «Азовсталі», і ми вважаємо ситуацію на «Азовсталі» світовою катастрофою».
У Пентагоні відзначають зменшення масштабів дій російської армії в Україні
Ось чому важливо підтримувати бойовий дух! Наприклад, російські війська працюють меншими групами зі значно "меншими" завданнями - замість з’єднань по кількасот чоловік, дії проводяться групами від кількох десятків до сотні військових.
Так само, якщо колись йшлося про великі міста і цілі шматки території, зараз зусилля зосереджуються на певних селах чи перехрестях доріг.
За минулу добу Росія втратила 200 окупантів, – Генштаб
І улюблена статистика у нашій рубриці. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно склали:
особового складу – близько 28 500 (+200) осіб,
танків ‒ 1 254 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 063 (+20) од,
артилерійських систем – 595 (+9) од,
РСЗВ – 199 (+0) од,
засобів ППО – 93 (+2) од,
літаків – 203 (+1) од,
гелікоптерів – 167 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од,
крилатих ракет – 103 (+1) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) од,
спеціальної техніки – 43 (+0).
«Кожен бачить, напевно, свою маму в цій пісні»: у гостях в переможця «Євробачення» Віталія Дужика. ВІДЕО
Популярність на собі відчувають і батьки хлопця: зйомка за зйомкою, коментар за коментарем. Словом, перемога сина на Євробаченні, кажуть, таки змінила їхнє життя.
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«Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: Укрпошта анонсує випуск нової марки
23 травня, в День морської піхоти України, а також на 40 день після трагічної загибелі російського військового крейсеру «Москва», Укрпошта випустить марку «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!». Марка вийде накладом 5 млн примірників.
ЄС скасував імпортні мита для України на рік
Скасування мит стосується експорту з України промислової продукції, фруктів та овочів, а також антидемпінгових мит щодо імпорту сталі. Таким чином, товари з України можна буде ввозити в ЄС без сплати мит. А антидемпінгове мито, введене на українські товари протягом цього року, не стягуватиметься після завершення дії регламенту.
Генетичний код: які вишиванки цьогоріч одягнули відомі люди Волині. ФОТО
Цьогоріч 19 травня українці в усьому світі відзначають День вишиванки. У вишиванці зашитий наш генетичний код. А тепер, у час війни із Росією, вишиванка - це символ нашого українського духу, нашої сили, витримки та незламності. Ми дізналися, які вишиванки до вподоби відомим волинянам.
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У ще одному парку Луцька будуть атракціони: що чекає і коли відкриття
Одна із новинок, що чекає на лучан – кінотеатр формату XD. Це – світ віртуальної реальності, чудова розвага як для дорослих, так і для дітей. Адже фільми представлені в різних жанрах: екстрим, жахи, мультфільми.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку лише позитивних новин.
Сьогодні, 19 травня, нагадаємо вам про таке:
У місті на Волині бійцям з «Азовсталі» присвятили мурал. ВІДЕО
Дуже крута робота насправді! У місті Нововолинськ з'явився патріотичний мурал, присвячений захисникам Маріуполя, які тримають оборону на заводі «Азовсталь». Над ним протягом двох днів працювали волонтери, уродженці Нововолинська Вадим Гусарук, Петро Осіпов та мешканець Іванич - Андрій Калинович.
Аби переглянути мурал, натисніть на заголовок
ЗСУ показали, як горить знищена російська станція перешкод. ВІДЕО
На це можна дивитися вічно! Артилерія ДШВ та Сухопутних військ знищила російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж “Житель”.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
«Укради мені танка»: співачка та композиторка з Волині написала жартівливу пісню. ВІДЕО
Музикантка та композиторка з Любешівщини Наталія Горщар презентувала жартівливу авторську пісню «Забаганка, або «Укради мені танка».
Аби переглянути композицію, натисніть на заголовок
У Нововолинську хочуть перейменувати вулиці, знести радянські панно та пам'ятний знак
Одне з перших, що робить ворог на тимчасово окупованих територіях – замінює топоніми на російські й повертає містам радянські назви. Тож саме час навести лад із перейменуванням вулиць і декомунізацією у Нововолинську. В українських містах вулиці носитимуть імена українських діячів.
Вірш волинянина про оборону «Азовсталі» переклала китайська письменниця
Український письменник, науковець, перекладач, уродженець Волині Ігор Павлюк оприлюднив у фейсбуці авторський вірш про захисників «Азовсталі» під заголовком «Доля людства нині бродить в Україні». А через кілька днів одержав лист із Китаю. Відома письменниця Ван Іцзінь переклала цей твір і надіслала його автору з такими рядками: «Китай робить усе можливе, щоб звільнити людей з «Азовсталі», і ми вважаємо ситуацію на «Азовсталі» світовою катастрофою».
У Пентагоні відзначають зменшення масштабів дій російської армії в Україні
Ось чому важливо підтримувати бойовий дух! Наприклад, російські війська працюють меншими групами зі значно "меншими" завданнями - замість з’єднань по кількасот чоловік, дії проводяться групами від кількох десятків до сотні військових.
Так само, якщо колись йшлося про великі міста і цілі шматки території, зараз зусилля зосереджуються на певних селах чи перехрестях доріг.
За минулу добу Росія втратила 200 окупантів, – Генштаб
І улюблена статистика у нашій рубриці. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно склали:
особового складу – близько 28 500 (+200) осіб,
танків ‒ 1 254 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 063 (+20) од,
артилерійських систем – 595 (+9) од,
РСЗВ – 199 (+0) од,
засобів ППО – 93 (+2) од,
літаків – 203 (+1) од,
гелікоптерів – 167 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од,
крилатих ракет – 103 (+1) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) од,
спеціальної техніки – 43 (+0).
«Кожен бачить, напевно, свою маму в цій пісні»: у гостях в переможця «Євробачення» Віталія Дужика. ВІДЕО
Популярність на собі відчувають і батьки хлопця: зйомка за зйомкою, коментар за коментарем. Словом, перемога сина на Євробаченні, кажуть, таки змінила їхнє життя.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
«Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: Укрпошта анонсує випуск нової марки
23 травня, в День морської піхоти України, а також на 40 день після трагічної загибелі російського військового крейсеру «Москва», Укрпошта випустить марку «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!». Марка вийде накладом 5 млн примірників.
ЄС скасував імпортні мита для України на рік
Скасування мит стосується експорту з України промислової продукції, фруктів та овочів, а також антидемпінгових мит щодо імпорту сталі. Таким чином, товари з України можна буде ввозити в ЄС без сплати мит. А антидемпінгове мито, введене на українські товари протягом цього року, не стягуватиметься після завершення дії регламенту.
Генетичний код: які вишиванки цьогоріч одягнули відомі люди Волині. ФОТО
Цьогоріч 19 травня українці в усьому світі відзначають День вишиванки. У вишиванці зашитий наш генетичний код. А тепер, у час війни із Росією, вишиванка - це символ нашого українського духу, нашої сили, витримки та незламності. Ми дізналися, які вишиванки до вподоби відомим волинянам.
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У ще одному парку Луцька будуть атракціони: що чекає і коли відкриття
Одна із новинок, що чекає на лучан – кінотеатр формату XD. Це – світ віртуальної реальності, чудова розвага як для дорослих, так і для дітей. Адже фільми представлені в різних жанрах: екстрим, жахи, мультфільми.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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