20 травня на Волині: гортаючи календар

20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналістка, ведуча Олена Чернуха (на фото) та фотографиня Ірина Дяченко.

Вітаємо їх, а також іменинників 20 травня – усіх, хто носить імена Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро зичить мирного неба, міцного здоров’я, щастя, достатку і добробуту.

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Теги: День народження, Луцьк, гортаючи календар, 20 травня
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Добрі новини від ВолиньPost за 19 травня
19 травень, 23:34
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Відійшов у засвіти волинський хірург
19 травень, 22:53
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