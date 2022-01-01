Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: під завалами шукають людей





Про це Валентин Резніченко.



"Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька «прильотів». Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме туди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії.



Одну із них – авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59 збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил.



Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА «Орлан-10», а військовослужбовці однієї із бригад



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти 27 травня обстріляли Дніпропетровську область, є серйозні руйнування.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька «прильотів». Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме туди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії.Одну із них – авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59 збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил.Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА «Орлан-10», а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК «Стінгер».

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