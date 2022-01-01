Війна забрала життя волинського «кіборга» Валерія Гонти: спогади дружини. ФОТО. ВІДЕО
15 жовтень, 23:00
Волинянин Валерій Гонта вперше пішов на фронт улітку 2014-го у складі Добровольчого українського корпусу. Тоді брав участь у боях за селище Піски, потім боронив Донецький аеропорт. 24 лютого, маючи другу групу інвалідності, знову став на захист України. Воював у складі 14-ої окремої механізованої бригади.
Суспільне поспілкувалося з дружиною Валерія Гонти – Любов'ю у Ковелі, де народився і жив волинський "кіборг".
"Йому можна було не йти. Я думала, що все, що якось зупинився, але ж війна. Каже: "як сюди прийдуть – я піду". Я не очікувала, що він піде. Тут допомагати можна було, але ж…ні. Каже: "я не можу, там мої побратими, хлопці", – розповідає Любов Гонта.
З її слів, чоловік отримав інвалідність, бо відморозив ноги, місяць перебуваючи на диспетчерській вежі Донецького аеропорту. Додає: на війні отримав контузії й поранення, втратив слух, підірвав здоров’я, але не дух. У період, коли не воював, – волонтерив. На фронті тримав контакти з волонтерами, щоб знайти необхідне солдатам.
"Перед загибеллю важкі бої були, поранених витягав із поля бою. Був розвідником, вони постійно переміщалися. Дзвонив, підтримував. Там квіти, тюльпани розцвіли, то нарвав букет – то тобі. Присилав фото. На війні щось знаходив позитивне, у кожному знаходив", – розповідає жінка.
Валерій Гонта загинув внаслідок артилерійського обстрілу 21 травня 2022 року на Донбасі. Бійцеві було 40 років. Його товариш, земляк, військовий медик Олексій Кушнєр, у якого Валерій помер на руках, написав: "Справжній Воїн… Він горів та запалював навколо".
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Суспільне поспілкувалося з дружиною Валерія Гонти – Любов'ю у Ковелі, де народився і жив волинський "кіборг".
"Йому можна було не йти. Я думала, що все, що якось зупинився, але ж війна. Каже: "як сюди прийдуть – я піду". Я не очікувала, що він піде. Тут допомагати можна було, але ж…ні. Каже: "я не можу, там мої побратими, хлопці", – розповідає Любов Гонта.
З її слів, чоловік отримав інвалідність, бо відморозив ноги, місяць перебуваючи на диспетчерській вежі Донецького аеропорту. Додає: на війні отримав контузії й поранення, втратив слух, підірвав здоров’я, але не дух. У період, коли не воював, – волонтерив. На фронті тримав контакти з волонтерами, щоб знайти необхідне солдатам.
"Перед загибеллю важкі бої були, поранених витягав із поля бою. Був розвідником, вони постійно переміщалися. Дзвонив, підтримував. Там квіти, тюльпани розцвіли, то нарвав букет – то тобі. Присилав фото. На війні щось знаходив позитивне, у кожному знаходив", – розповідає жінка.
Валерій Гонта загинув внаслідок артилерійського обстрілу 21 травня 2022 року на Донбасі. Бійцеві було 40 років. Його товариш, земляк, військовий медик Олексій Кушнєр, у якого Валерій помер на руках, написав: "Справжній Воїн… Він горів та запалював навколо".
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