Добрі новини від ВолиньPost за 15 жовтня
15 жовтень, 23:30
Головні добрі новини кожного дня для нас створюють ЗСУ і всі сили українського спротиву, знищуючи нашого ворога.
А ми нагадаємо, як розповідали про це сьогодні, 15 жовтня:
США нададуть Україні боєприпаси і транспорт на 725 мільйонів доларів
США готують новий пакет допомоги Україні. У його рамках США передадуть Україні боєприпаси і транспортні засоби на 725 мільйонів доларів. Новий пакет допомоги допоможе ЗСУ вести успішний контрнаступ.
Зазначається, що до нового пакету допомоги не увійдуть протиповітряна оборона або "суттєві нові можливості". Ця допомога від США може прибути до України вже у п’ятницю (про яку саме дату йдеться - видання не зазначає).
Працівники луцького зоопарку віддали частину зарплати для ЗСУ
Працівники Луцького зоопарку на знак глибокої вдячності усім захисникам та захисницям передали одноденний заробіток на потрби ЗСУ.
Директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко передала одноденний заробіток колективу у сумі понад 16 тисяч гривень у Волонтерський штаб АНГАР.
Вперше за 30 років: український міністр очолив Раду керуючих Світового Банку та МВФ
Міністра фінансів України Сергія Марченка обрано головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік. Україна отримала цю посаду вперше за 30 років участі в організації.
Раніше стало відомо, що виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. При цьому зазначену суму вже надіслали Україні.
Школярі зі Свєрєдонецька записали чуттєве відео з подякою для воїнів 14 ОМБр
"Кожен день ви доводите нам, що перемога неодмінно буде, ви робите неможливе, упевнено йдучи вперед українською землею. Ми молимося за вас і віримо у ваші сили, вашу мужність та незламність. Кожен з вас ГЕРОЙ! Дякуємо за кожен новий день, за можливості, які даруєте нам, стримуючи навалу ворога, за те, що несете на своїх плечах цей важкий тягар сьогодення!" - йдеться у відео.
На Волині фітнес-тренерка пішла служити в тероборону. ВІДЕО
Молодша лейтенантка Анастасія Чак до повномасштабного вторгнення Росії в Україну працювала фітнес-тренеркою. Тепер дівчина – психологиня у Волинській бригаді територіальної оборони.
Аби дізнатися історію дівчини, натисніть на заголовок
ЗСУ знищили за добу 400 окупантів і 7 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 15 жовтня ЗСУ уже знищили близько 64700 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 64700 (+400) осіб,
танків ‒ 2524 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 5179 (+7) од,
артилерійських систем – 1582 (+16) од,
РСЗВ – 365 (+3) од,
засобів ППО ‒ 186 (+0) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 242 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1210 (+11),
крилатих ракет ‒ 316 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 142 (+0).
Юні волиняни придбали для прикордонників позашляховик
Авто придбали за кошти, зібрані під час відкритого благодійного чемпіонату «Честь і слава незламним!» з кіокушинкай карате, який у вересні відбувся в Луцьку. Юні спортсмени боролися, аби зробити й свій вклад у захист кордонів нашої України, адже автомобільна техніка вкрай необхідна військовим для виконання завдань з охорони державного рубежу.
Долучився до ініціативи та допоміг із доставкою автомобіля з-за кордону ветеран-прикордонник Василь Фарина.
Вночі ППО збила шість дронів Shahed та ударний вертоліт росіян
У ніч на 15 жовтня протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України знищила сім ворожих повітряних цілей. На півдні країни зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Південь" збили дрон-камікадзе Shahed-136 та російський ударний вертоліт.
Готують і працівники, і студенти: у коледжі на Горохівщині діє волонтерський центр
У Горохівському фаховому коледжі виготовляють українським бійцям на фронт продуктові набори, хліб та печиво. У вільний від занять час викладачі фасують консерви, сало, чай, каву, цукор, сухі супи та енергетичні набори.
Від початку повномасштабної війни працівники та учні коледжу відправили понад 70 тонн продуктів в регіони, котрі звільнили від окупації, та воїнам на передову, – додав керівник Олег Жельчик.
ЗСУ взяли у полон сімох росіян, які воювали у Сирії. ВІДЕО
"Сім чоловік нам вдалось взяти у полон, вони проходили службу в Сирії", - розповідає у ролику командир батальйону 24-ої ОМБр Збройних сил України "Ірис".
Він зазначив, що серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати. За словами комбата, російські військові заявили, що "нічого не знають" і що вони були мобілізовані.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
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А ми нагадаємо, як розповідали про це сьогодні, 15 жовтня:
США нададуть Україні боєприпаси і транспорт на 725 мільйонів доларів
США готують новий пакет допомоги Україні. У його рамках США передадуть Україні боєприпаси і транспортні засоби на 725 мільйонів доларів. Новий пакет допомоги допоможе ЗСУ вести успішний контрнаступ.
Зазначається, що до нового пакету допомоги не увійдуть протиповітряна оборона або "суттєві нові можливості". Ця допомога від США може прибути до України вже у п’ятницю (про яку саме дату йдеться - видання не зазначає).
Працівники луцького зоопарку віддали частину зарплати для ЗСУ
Працівники Луцького зоопарку на знак глибокої вдячності усім захисникам та захисницям передали одноденний заробіток на потрби ЗСУ.
Директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко передала одноденний заробіток колективу у сумі понад 16 тисяч гривень у Волонтерський штаб АНГАР.
Вперше за 30 років: український міністр очолив Раду керуючих Світового Банку та МВФ
Міністра фінансів України Сергія Марченка обрано головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік. Україна отримала цю посаду вперше за 30 років участі в організації.
Раніше стало відомо, що виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. При цьому зазначену суму вже надіслали Україні.
Школярі зі Свєрєдонецька записали чуттєве відео з подякою для воїнів 14 ОМБр
"Кожен день ви доводите нам, що перемога неодмінно буде, ви робите неможливе, упевнено йдучи вперед українською землею. Ми молимося за вас і віримо у ваші сили, вашу мужність та незламність. Кожен з вас ГЕРОЙ! Дякуємо за кожен новий день, за можливості, які даруєте нам, стримуючи навалу ворога, за те, що несете на своїх плечах цей важкий тягар сьогодення!" - йдеться у відео.
На Волині фітнес-тренерка пішла служити в тероборону. ВІДЕО
Молодша лейтенантка Анастасія Чак до повномасштабного вторгнення Росії в Україну працювала фітнес-тренеркою. Тепер дівчина – психологиня у Волинській бригаді територіальної оборони.
Аби дізнатися історію дівчини, натисніть на заголовок
ЗСУ знищили за добу 400 окупантів і 7 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 15 жовтня ЗСУ уже знищили близько 64700 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 64700 (+400) осіб,
танків ‒ 2524 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 5179 (+7) од,
артилерійських систем – 1582 (+16) од,
РСЗВ – 365 (+3) од,
засобів ППО ‒ 186 (+0) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 242 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1210 (+11),
крилатих ракет ‒ 316 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 142 (+0).
Юні волиняни придбали для прикордонників позашляховик
Авто придбали за кошти, зібрані під час відкритого благодійного чемпіонату «Честь і слава незламним!» з кіокушинкай карате, який у вересні відбувся в Луцьку. Юні спортсмени боролися, аби зробити й свій вклад у захист кордонів нашої України, адже автомобільна техніка вкрай необхідна військовим для виконання завдань з охорони державного рубежу.
Долучився до ініціативи та допоміг із доставкою автомобіля з-за кордону ветеран-прикордонник Василь Фарина.
Вночі ППО збила шість дронів Shahed та ударний вертоліт росіян
У ніч на 15 жовтня протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України знищила сім ворожих повітряних цілей. На півдні країни зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Південь" збили дрон-камікадзе Shahed-136 та російський ударний вертоліт.
Готують і працівники, і студенти: у коледжі на Горохівщині діє волонтерський центр
У Горохівському фаховому коледжі виготовляють українським бійцям на фронт продуктові набори, хліб та печиво. У вільний від занять час викладачі фасують консерви, сало, чай, каву, цукор, сухі супи та енергетичні набори.
Від початку повномасштабної війни працівники та учні коледжу відправили понад 70 тонн продуктів в регіони, котрі звільнили від окупації, та воїнам на передову, – додав керівник Олег Жельчик.
ЗСУ взяли у полон сімох росіян, які воювали у Сирії. ВІДЕО
"Сім чоловік нам вдалось взяти у полон, вони проходили службу в Сирії", - розповідає у ролику командир батальйону 24-ої ОМБр Збройних сил України "Ірис".
Він зазначив, що серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати. За словами комбата, російські військові заявили, що "нічого не знають" і що вони були мобілізовані.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
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