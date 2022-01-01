Вночі ППО збила шість дронів Shahed та ударний вертоліт росіян





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На півдні країни зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Південь" збили дрон-камікадзе Shahed-136 та російський ударний вертоліт, тип якого уточнюється.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 15 жовтня протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України знищила сім ворожих повітряних цілей.Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у телеграмі.На півдні країни зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Південь" збили дрон-камікадзе Shahed-136 та російський ударний вертоліт, тип якого уточнюється.

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