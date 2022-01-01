Вночі ППО збила шість дронів Shahed та ударний вертоліт росіян
Сьогодні, 11:02
У ніч на 15 жовтня протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України знищила сім ворожих повітряних цілей.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у телеграмі.
На півдні країни зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Південь" збили дрон-камікадзе Shahed-136 та російський ударний вертоліт, тип якого уточнюється.
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Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у телеграмі.
На півдні країни зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Південь" збили дрон-камікадзе Shahed-136 та російський ударний вертоліт, тип якого уточнюється.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ знищили за добу 400 окупантів і 7 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
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