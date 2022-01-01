Маршрут «Луцьк – Клепачів»: у Луцькраді переглянули вартість проїзду





Про це розповів Віктор Главічка.



Зі слів посадовця, тариф аргументований, тому вартість проїзду залишили без змін. Натомість погодили зменшення ціни на квиток для дітей шкільного віку за зверненням перевізника.



"Тариф був опрацьований відділом тарифної політики. Ціна залежить перш за все від пального, а також від пасажиропотоку та інших факторів. Діти будуть мати 50 % знижку", – зазначив Віктор Главічка.



Ціна за квиток в автобусі з Луцька до Клепачева як і раніше становить 35 гривень. Попередньо у жовтні пасажири зустрічалися з перевізником і вимагали знизити вартість квитка до 25 гривень. Перевізник Віктор Варшава пропонував знизити ціну до 30 гривень, однак люди не погодилися.



Всього у Луцькій громаді функціонує 18 автобусних маршрутів. У місті транспорт курсує з 6:00 до 22:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку завершили перевірку маршруту № 117 "Луцьк – Клепачів" після того, як пасажири написали скаргу в міську раду про незадовільну ціну на проїзд. Тариф переглянули, коригувати його не будуть.Про це розповів Суспільному начальник відділу транспорту міськрадиЗі слів посадовця, тариф аргументований, тому вартість проїзду залишили без змін. Натомість погодили зменшення ціни на квиток для дітей шкільного віку за зверненням перевізника."Тариф був опрацьований відділом тарифної політики. Ціна залежить перш за все від пального, а також від пасажиропотоку та інших факторів. Діти будуть мати 50 % знижку", – зазначив Віктор Главічка.Ціна за квиток в автобусі з Луцька до Клепачева як і раніше становить 35 гривень. Попередньо у жовтні пасажири зустрічалися з перевізником і вимагали знизити вартість квитка до 25 гривень. Перевізник Віктор Варшава пропонував знизити ціну до 30 гривень, однак люди не погодилися.Всього у Луцькій громаді функціонує 18 автобусних маршрутів. У місті транспорт курсує з 6:00 до 22:00.

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