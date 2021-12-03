На Волині вшанували пам'ять воїнів УПА. ФОТО

На Волині вшанували пам'ять воїнів УПА. ФОТО
До Дня українських захисників та 80-ї річниці заснування УПА на історично-меморіальних місцях, пов’язаних з діяльністю повстанців, відбулися пам’ятні заходи.

Про це інформує Волинська обласна рада на своїй сторінці у фейсбуці.

Участь у них взяли перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, обранці волинської громади, військовослужбовці, духовенство та громадськість, в тому числі й учасники і очевидці тих подій.

За спокій душ полеглих в усі часи сміливців за волю та незалежність України присутні молилися в урочищі "Вовчак". У 1942 році тут була створена військова база підрозділів Української повстанської армії під назвою "Січ", де готували молодших командирів і старшинський склад армії УПА. У 1946 році радянська влада спалила село, а осередок повстанців зрівняла бульдозерами з землею. Через 60 років місце зародження УПА відновили. Сьогодні урочище «Вовчак» - це музей просто неба з експонатами не лише часів визвольного руху, а й сучасної війни, а також місце національно-патріотичного виховання.

Молитвою та хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять борців за волю біля символічної могили вояків УПА у селі Скулин. Тутешні ліси у 40-х на початку 50-х років були головною базою північно-західного військового округу “Турів” УПА. Саме тут зосереджувався штаб і збройні загони повстанської армії.

«Наш обов'язок - шанувати та пам'ятати подвиги героїв УПА та сьогодення, які виборювали і до тепер виборюють для нас право розмовляти рідною мовою, здіймати синьо-жовте знамено, бути українцями. Українська самостійна соборна держава була, є і буде завдяки цим Героям», - зазначив у своєму виступі перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук.


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Теги: УПА, Юрій Поліщук
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