Готують і працівники, і студенти: у коледжі на Горохівщині діє волонтерський центр





Про це розповів Олег Жельчик.



Волонтерський центр в освітньому закладі, з його слів, створили 25 лютого.



"Не завжди вдається розгорнути кухню в бойових польових умовах. Є моменти, коли впроголодь треба везти бій і тримати позиції. Продуктові набори розраховані на два дні. За весь період ми їх понад тисячу створили", – каже керівник коледжу.





Зі слів кухарки Ольги Козак, чотири дні на тиждень випікають хліб та пиріжки: "Пиріжки з яблуками, яких ми сьогодні наліпили близько 400 штук. Завтра заберуть волонтери і вони поїдуть на фронт, для наших хлопців з 14 бригади".





Десятеро дітей працівників коледжу та 30 випускників нині боронять Україну. Для підрозділу, у якому служить син викладачки закладу Надії Загоруйко, колектив купив дрон, який мав не один бойовий виліт.



Учні коледжу, випускники та старшокласники шкіл Горохівської громади плетуть прикраси, печуть печиво, в’яжуть ляльки-мотанки, малюють.



Свої вироби продають на ярмарках, а виручені кошти віддають викладачам для закупки продуктів, із яких формують набори та печуть хліб на фронт, – розповіла випускниця коледжу Діана Вавринюк.



"Направляємо продукцію також за кордон, там продають і надсилають нам, все що треба нашим захисникам. Бо вони захищають наше життя, а ми можемо зараз усе це зробити, і ми хочемо якось їм допомогти", – каже студентка.



Від початку повномасштабної війни працівники та учні коледжу відправили понад 70 тонн продуктів в регіони, котрі звільнили від окупації, та воїнам на передову, – додав керівник Олег Жельчик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Горохівському фаховому коледжі виготовляють українським бійцям на фронт продуктові набори, хліб та печиво. У вільний від занять час викладачі фасують консерви, сало, чай, каву, цукор, сухі супи та енергетичні набори.Про це розповів Суспільному директор навчального закладуВолонтерський центр в освітньому закладі, з його слів, створили 25 лютого."Не завжди вдається розгорнути кухню в бойових польових умовах. Є моменти, коли впроголодь треба везти бій і тримати позиції. Продуктові набори розраховані на два дні. За весь період ми їх понад тисячу створили", – каже керівник коледжу.Зі слів кухарки, чотири дні на тиждень випікають хліб та пиріжки: "Пиріжки з яблуками, яких ми сьогодні наліпили близько 400 штук. Завтра заберуть волонтери і вони поїдуть на фронт, для наших хлопців з 14 бригади".Десятеро дітей працівників коледжу та 30 випускників нині боронять Україну. Для підрозділу, у якому служить син викладачки закладу, колектив купив дрон, який мав не один бойовий виліт.Учні коледжу, випускники та старшокласники шкіл Горохівської громади плетуть прикраси, печуть печиво, в’яжуть ляльки-мотанки, малюють.Свої вироби продають на ярмарках, а виручені кошти віддають викладачам для закупки продуктів, із яких формують набори та печуть хліб на фронт, – розповіла випускниця коледжу"Направляємо продукцію також за кордон, там продають і надсилають нам, все що треба нашим захисникам. Бо вони захищають наше життя, а ми можемо зараз усе це зробити, і ми хочемо якось їм допомогти", – каже студентка.Від початку повномасштабної війни працівники та учні коледжу відправили понад 70 тонн продуктів в регіони, котрі звільнили від окупації, та воїнам на передову, – додав керівник Олег Жельчик.

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