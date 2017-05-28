Готують і працівники, і студенти: у коледжі на Горохівщині діє волонтерський центр

Готують і працівники, і студенти: у коледжі на Горохівщині діє волонтерський центр
У Горохівському фаховому коледжі виготовляють українським бійцям на фронт продуктові набори, хліб та печиво. У вільний від занять час викладачі фасують консерви, сало, чай, каву, цукор, сухі супи та енергетичні набори.

Про це розповів Суспільному директор навчального закладу Олег Жельчик.

Волонтерський центр в освітньому закладі, з його слів, створили 25 лютого.

"Не завжди вдається розгорнути кухню в бойових польових умовах. Є моменти, коли впроголодь треба везти бій і тримати позиції. Продуктові набори розраховані на два дні. За весь період ми їх понад тисячу створили", – каже керівник коледжу.


Зі слів кухарки Ольги Козак, чотири дні на тиждень випікають хліб та пиріжки: "Пиріжки з яблуками, яких ми сьогодні наліпили близько 400 штук. Завтра заберуть волонтери і вони поїдуть на фронт, для наших хлопців з 14 бригади".


Десятеро дітей працівників коледжу та 30 випускників нині боронять Україну. Для підрозділу, у якому служить син викладачки закладу Надії Загоруйко, колектив купив дрон, який мав не один бойовий виліт.

Учні коледжу, випускники та старшокласники шкіл Горохівської громади плетуть прикраси, печуть печиво, в’яжуть ляльки-мотанки, малюють.

Свої вироби продають на ярмарках, а виручені кошти віддають викладачам для закупки продуктів, із яких формують набори та печуть хліб на фронт, – розповіла випускниця коледжу Діана Вавринюк.

"Направляємо продукцію також за кордон, там продають і надсилають нам, все що треба нашим захисникам. Бо вони захищають наше життя, а ми можемо зараз усе це зробити, і ми хочемо якось їм допомогти", – каже студентка.

Від початку повномасштабної війни працівники та учні коледжу відправили понад 70 тонн продуктів в регіони, котрі звільнили від окупації, та воїнам на передову, – додав керівник Олег Жельчик.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Горохів, волонтери
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Готують і працівники, і студенти: у коледжі на Горохівщині діє волонтерський центр
Сьогодні, 15:41
У МЗС РФ заявили про переобладнання білоруських Су-25 під ядерну зброю
Сьогодні, 14:27
На Волині вшанували пам'ять воїнів УПА. ФОТО
Сьогодні, 13:23
У Луцьку провели в останню путь військового Юрія Головача
Сьогодні, 12:55
Маршрут «Луцьк – Клепачів»: у Луцькраді переглянули вартість проїзду
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
Волонтери просять допомогти речами на Схід Волонтери просять допомогти речами на Схід
28 травень, 2017, 23:08
На Волині волонтерку нагородили медаллю «За жертовність та любов до України» На Волині волонтерку нагородили медаллю «За жертовність та любов до України»
13 травень, 2015, 18:41
«Зігрій захисників»: лучан запрошують фотографуватися і донатити на ЗСУ «Зігрій захисників»: лучан запрошують фотографуватися і донатити на ЗСУ
14 жовтень, 11:30
Волонтери на Волині виготовляють окопні свічки для військових. ФОТО. ВІДЕО Волонтери на Волині виготовляють окопні свічки для військових. ФОТО. ВІДЕО
08 жовтень, 22:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Готують і працівники, і студенти: у коледжі на Горохівщині діє волонтерський центр
Сьогодні, 15:41
 0
У МЗС РФ заявили про переобладнання білоруських Су-25 під ядерну зброю
Сьогодні, 14:27
 0
На Волині вшанували пам'ять воїнів УПА. ФОТО
Сьогодні, 13:23
 0
У Луцьку провели в останню путь військового Юрія Головача
Сьогодні, 12:55
 0
Маршрут «Луцьк – Клепачів»: у Луцькраді переглянули вартість проїзду
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8