На Харківщині загинув воїн з Луцька Валерій Кужелюк

Валерій Кужелюк.



Про це Ігор Поліщук.



Відомо, що Кужелюк Валерій Вікторович, 28.07.1974 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 25.02.2022 та проходив військову службу у військовій частині на посаді стрільця-санітара.



Старший солдат загинув 10.09.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мале Веселе Харківської області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам‘ять!

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