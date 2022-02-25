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На Харківщині загинув воїн з Луцька Валерій Кужелюк

На Харківщині загинув воїн з Луцька Валерій Кужелюк
У війні з Росією Волинь втратила ще одного Героя. Загинув лучанин Валерій Кужелюк.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Відомо, що Кужелюк Валерій Вікторович, 28.07.1974 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 25.02.2022 та проходив військову службу у військовій частині на посаді стрільця-санітара.

Старший солдат загинув 10.09.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мале Веселе Харківської області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам‘ять!

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Теги: Валерій Кужелюк, Волинь, втрати
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