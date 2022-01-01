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ЗСУ взяли у полон сімох росіян, які воювали у Сирії. ВІДЕО

ЗСУ взяли у полон сімох росіян, які воювали у Сирії. ВІДЕО
Збройні сили України взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії.

Про це йдеться у відео, яке опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у фейсбуці.

"Сім чоловік нам вдалось взяти у полон, вони проходили службу в Сирії", - розповідає у ролику командир батальйону 24-ої ОМБр Збройних сил України "Ірис".

Він зазначив, що серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати. За словами комбата, російські військові заявили, що "нічого не знають" і що вони були мобілізовані.


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Теги: ЗСУ, окупанти, полон, Сирія
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