На Рівненщині собака накинувся на новонародженого – хлопчик загинув





Про це



За даними правоохоронців, близько 15 години матір вийшла на прогулянку із сином. Коли повернулася на кілька хвилин до будинку, залишила коляску у дворі. В цей час домашня вівчарка перестрибнула через огорожу, перекинула візок та витягнула дитину.



"Рятуючи сина, 36-річний батько смертельно травмував тварину. На жаль, медики швидкої лише констатували смерть малолітнього. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за пунктом 2 частини 2 статті 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини із відміткою нещасний випадок)", - йдеться у повідомленні.



Наразі встановлено, що сім’я благополучна, виховує ще й 8-річного сина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Рачин Дубенського району 14 жовтня сталася трагедія – домашня вівчарка накинулась на новонародженого хлопчика.Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.За даними правоохоронців, близько 15 години матір вийшла на прогулянку із сином. Коли повернулася на кілька хвилин до будинку, залишила коляску у дворі. В цей час домашня вівчарка перестрибнула через огорожу, перекинула візок та витягнула дитину."Рятуючи сина, 36-річний батько смертельно травмував тварину. На жаль, медики швидкої лише констатували смерть малолітнього. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за пунктом 2 частини 2 статті 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини із відміткою нещасний випадок)", - йдеться у повідомленні.Наразі встановлено, що сім’я благополучна, виховує ще й 8-річного сина.

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