У Луцьку водій в'їхав у припарковану автівку і втік





Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, пише



З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що 3 вересня на вулиці Карпенка-Карого, 6 водій Renault Kangoo, здійснюючи рух заднім ходом, в’їхав у припаркований Opel Astra. Однак замість того, щоб повідомити про подію працівників поліції, він покинув місце ДТП. До слова, автомобілі отримали механічні пошкодження.



На суді водій «француза» не визнав свою вину. Він розповів, що подія трапилася на Варшавському ринку. Під час спроби припаркуватися йому перегородив дорогу Opel Astra. Чоловік попросив власника цього автомобіля дати йому дорогу для завершення паркування, проте той вийшов зі свого авто та пішов у невідомому напрямку. Тож водій на своєму Renault намагався припаркуватися, здійснюючи рух заднім ходом. Він під’їхав впритул до Opel Astra, але жодного удару не відчув. Здійснивши закупи, він повернувся до авто через 20 хвилин та поїхав. Будь-яких претензій ніхто йому не висловлював, тому вважає, що жодних пошкоджень не було.



Однак суд не взяв до уваги слова водія Renault, оскільки їх спростовують досліджені матеріали справи. Його вина, на думку суду, підтверджується схемою місця ДТП та фотознімками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині водій Renault, який поблизу Варшавського ринку в’їхав у припаркований Opel та втік з місця ДТП, на суді не визнав свою вину. Однак його все одно оштрафували на 3400 гривень.Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, пише ІА "Волинські новини" З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що 3 вересня на вулиці Карпенка-Карого, 6 водій Renault Kangoo, здійснюючи рух заднім ходом, в’їхав у припаркований Opel Astra. Однак замість того, щоб повідомити про подію працівників поліції, він покинув місце ДТП. До слова, автомобілі отримали механічні пошкодження.На суді водій «француза» не визнав свою вину. Він розповів, що подія трапилася на Варшавському ринку. Під час спроби припаркуватися йому перегородив дорогу Opel Astra. Чоловік попросив власника цього автомобіля дати йому дорогу для завершення паркування, проте той вийшов зі свого авто та пішов у невідомому напрямку. Тож водій на своєму Renault намагався припаркуватися, здійснюючи рух заднім ходом. Він під’їхав впритул до Opel Astra, але жодного удару не відчув. Здійснивши закупи, він повернувся до авто через 20 хвилин та поїхав. Будь-яких претензій ніхто йому не висловлював, тому вважає, що жодних пошкоджень не було.Однак суд не взяв до уваги слова водія Renault, оскільки їх спростовують досліджені матеріали справи. Його вина, на думку суду, підтверджується схемою місця ДТП та фотознімками.

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