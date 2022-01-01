Ілон Маск передумав і сказав, що фінансуватиме Starlink в Україні

Ілон Маск передумав і сказав, що фінансуватиме Starlink в Україні
Керівник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

Про це він написав у Твіттері.

"Та дідько з ним... хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо безоплатно фінансувати уряд України", - сказав він.

У коментарях він написав, що кожен повинен робити добру справу.

Йому вже висловив подяку глава офісу президента України Михайло Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ілон Маск, Старлінк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ілон Маск передумав і сказав, що фінансуватиме Starlink в Україні
Сьогодні, 22:20
До Білорусі прибули перші російські військові з «регіонального угрупування»
Сьогодні, 21:36
У Луцьку водій в'їхав у припарковану автівку і втік
Сьогодні, 20:33
Погода у Луцьку на завтра, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Рівненщині собака накинувся на новонародженого – хлопчик загинув
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
Starlink Ілона Маска відкриє представництво в Україні Starlink Ілона Маска відкриє представництво в Україні
20 квітень, 05:19
На Волині буде супутниковий Інтернет від Ілона Маска Starlink На Волині буде супутниковий Інтернет від Ілона Маска Starlink
29 березень, 13:19
Волинські поліцейські привезли Starlink в деокуповане село на Харківщині. ФОТО Волинські поліцейські привезли Starlink в деокуповане село на Харківщині. ФОТО
04 жовтень, 15:55
Українці за 30 хвилин зібрали мільйон гривень на підручник з історії для Ілона Маска: всі гроші підуть на ЗСУ Українці за 30 хвилин зібрали мільйон гривень на підручник з історії для Ілона Маска: всі гроші підуть на ЗСУ
04 жовтень, 08:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ілон Маск передумав і сказав, що фінансуватиме Starlink в Україні
Сьогодні, 22:20
 0
До Білорусі прибули перші російські військові з «регіонального угрупування»
Сьогодні, 21:36
 0
У Луцьку водій в'їхав у припарковану автівку і втік
Сьогодні, 20:33
 0
Погода у Луцьку на завтра, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
На Рівненщині собака накинувся на новонародженого – хлопчик загинув
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8