Ілон Маск передумав і сказав, що фінансуватиме Starlink в Україні

Ілон Маск заявив, що компанія продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.



Про це він



"Та дідько з ним... хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо безоплатно фінансувати уряд України", - сказав він.



У коментарях він написав, що кожен повинен робити добру справу.



Йому вже висловив подяку глава офісу президента України Михайло Подоляк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник компанії SpaceXзаявив, що компанія продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.Про це він написав у Твіттері."Та дідько з ним... хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо безоплатно фінансувати уряд України", - сказав він.У коментарях він написав, що кожен повинен робити добру справу.Йому вже висловив подяку глава офісу президента України

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