До Білорусі прибули перші російські військові з «регіонального угрупування»





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"Військовослужбовців привітно зустріли із хлібом та сіллю", - заявили в Міноборони.



У Міноборони також заявляли, що регіональне угруповання військ "є виключно оборонним проєктом". Його створили "в інтересах посилення охорони та оборони державного кордону Республіки Білорусь для зниження військової активності в прикордонних з нами районах".



Крім того, Міноборони Білорусі опублікувало фото "привітної зустрічі" російських військових. На кадрах зокрема видно оркестр.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Білорусі прибули перші російські військові зі складу "регіонального угруповання" військ, їх "зустріли із хлібом та сіллю".Про це повідомило міністерство оборони Білорусі."Військовослужбовців привітно зустріли із хлібом та сіллю", - заявили в Міноборони.У Міноборони також заявляли, що регіональне угруповання військ "є виключно оборонним проєктом". Його створили "в інтересах посилення охорони та оборони державного кордону Республіки Білорусь для зниження військової активності в прикордонних з нами районах".Крім того, Міноборони Білорусі опублікувало фото "привітної зустрічі" російських військових. На кадрах зокрема видно оркестр.

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