До Білорусі прибули перші російські військові з «регіонального угрупування»
Сьогодні, 21:36
До Білорусі прибули перші російські військові зі складу "регіонального угруповання" військ, їх "зустріли із хлібом та сіллю".
Про це повідомило міністерство оборони Білорусі.
"Військовослужбовців привітно зустріли із хлібом та сіллю", - заявили в Міноборони.
У Міноборони також заявляли, що регіональне угруповання військ "є виключно оборонним проєктом". Його створили "в інтересах посилення охорони та оборони державного кордону Республіки Білорусь для зниження військової активності в прикордонних з нами районах".
Крім того, Міноборони Білорусі опублікувало фото "привітної зустрічі" російських військових. На кадрах зокрема видно оркестр.
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Про це повідомило міністерство оборони Білорусі.
"Військовослужбовців привітно зустріли із хлібом та сіллю", - заявили в Міноборони.
У Міноборони також заявляли, що регіональне угруповання військ "є виключно оборонним проєктом". Його створили "в інтересах посилення охорони та оборони державного кордону Республіки Білорусь для зниження військової активності в прикордонних з нами районах".
Крім того, Міноборони Білорусі опублікувало фото "привітної зустрічі" російських військових. На кадрах зокрема видно оркестр.
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