До Білорусі прибули перші російські військові з «регіонального угрупування»

До Білорусі прибули перші російські військові з «регіонального угрупування»
До Білорусі прибули перші російські військові зі складу "регіонального угруповання" військ, їх "зустріли із хлібом та сіллю".

Про це повідомило міністерство оборони Білорусі.

"Військовослужбовців привітно зустріли із хлібом та сіллю", - заявили в Міноборони.

У Міноборони також заявляли, що регіональне угруповання військ "є виключно оборонним проєктом". Його створили "в інтересах посилення охорони та оборони державного кордону Республіки Білорусь для зниження військової активності в прикордонних з нами районах".

Крім того, Міноборони Білорусі опублікувало фото "привітної зустрічі" російських військових. На кадрах зокрема видно оркестр.

До Білорусі прибули перші російські військові з «регіонального угрупування»


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Теги: Білорусь, російські військові
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