Погода у Луцьку на завтра, 16 жовтня

Погода у Луцьку на завтра, 16 жовтня
У неділю, 16 жотвня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Опадів не передбачають.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 17°С.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять святого Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. У народі цей день називали Дениса Позимового або Хлібник. Наші пращури вважали, що перший сніг за сорок днів до зими випадає, і у минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода в Луцьку
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку водій в'їхав у припарковану автівку і втік
Сьогодні, 20:33
Погода у Луцьку на завтра, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Рівненщині собака накинувся на новонародженого – хлопчик загинув
Сьогодні, 19:22
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:46
ЗСУ взяли у полон сімох росіян, які воювали у Сирії. ВІДЕО
Сьогодні, 17:44
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 11 вересня Погода у Луцьку на завтра, 11 вересня
10 вересень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 3 вересня Погода у Луцьку на завтра, 3 вересня
02 вересень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 28 серпня Погода у Луцьку на завтра, 28 серпня
27 серпень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 7 серпня Погода у Луцьку на завтра, 7 серпня
06 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку водій в'їхав у припарковану автівку і втік
Сьогодні, 20:33
 0
Погода у Луцьку на завтра, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
На Рівненщині собака накинувся на новонародженого – хлопчик загинув
Сьогодні, 19:22
 0
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:46
 0
ЗСУ взяли у полон сімох росіян, які воювали у Сирії. ВІДЕО
Сьогодні, 17:44
 0
Медіа
відео
1/8