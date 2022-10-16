Погода у Луцьку на завтра, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 16 жотвня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Опадів не передбачають.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 17°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять святого Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. У народі цей день називали Дениса Позимового або Хлібник. Наші пращури вважали, що перший сніг за сорок днів до зими випадає, і у минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 17°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять святого Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. У народі цей день називали Дениса Позимового або Хлібник. Наші пращури вважали, що перший сніг за сорок днів до зими випадає, і у минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг.
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