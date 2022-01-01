У Зимнівському ліцеї відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Володимира Зімича

Зімича Володимира Степановича — випускника цієї школи, учасника бойових дій, який загинув 18 березня 2022 року захищаючи територіальну цілісність України.



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На урочистій церемонії відкриття меморіальної дошки воїну були присутні рідні, друзі загиблого, педагоги та учні, громадські активісти, земляки.







"Віримо, що цей пам’ятний знак буде нагадувати всім поколінням про героїзм наших захисників у боротьбі за суверенітет і цілісність України", - зауважують в ліцеї.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 жовтня в опорному ліцеї села Зимне відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь— випускника цієї школи, учасника бойових дій, який загинув 18 березня 2022 року захищаючи територіальну цілісність України.Про це пишуть на сторінці закладу освіти.На урочистій церемонії відкриття меморіальної дошки воїну були присутні рідні, друзі загиблого, педагоги та учні, громадські активісти, земляки."Віримо, що цей пам’ятний знак буде нагадувати всім поколінням про героїзм наших захисників у боротьбі за суверенітет і цілісність України", - зауважують в ліцеї.

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