У Зимнівському ліцеї відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Володимира Зімича

У Зимнівському ліцеї відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Володимира Зімича
14 жовтня в опорному ліцеї села Зимне відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Зімича Володимира Степановича — випускника цієї школи, учасника бойових дій, який загинув 18 березня 2022 року захищаючи територіальну цілісність України.

Про це пишуть на сторінці закладу освіти.

На урочистій церемонії відкриття меморіальної дошки воїну були присутні рідні, друзі загиблого, педагоги та учні, громадські активісти, земляки.

У Зимнівському ліцеї відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Володимира Зімича
У Зимнівському ліцеї відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Володимира Зімича


"Віримо, що цей пам’ятний знак буде нагадувати всім поколінням про героїзм наших захисників у боротьбі за суверенітет і цілісність України", - зауважують в ліцеї.

У Зимнівському ліцеї відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Володимира Зімича




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Теги: Зимне, ліцей, меморіальна дошка
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