У Луцьку провели в останню путь військового Юрія Головача

У Луцьку провели в останню путь військового Юрія Головача
Провели в останню путь 26-річного Героя з Луцька Юрія Головача, який загинув у війні з Росією.

Про це написав мер міста Ігор Поліщук у фейсбуці.

Лучанин Головач Юрій Сергійович, 17.04.1996 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 14.08.2022 року до складу військової частини на посаду старшого водія мінометної групи взводу вогневої підтримки 1 стрілецької роти.

Старший солдат загинув 02.10.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.

У Луцьку провели в останню путь військового Юрія Головача
У Луцьку провели в останню путь військового Юрія Головача
У Луцьку провели в останню путь військового Юрія Головача
У Луцьку провели в останню путь військового Юрія Головача
У Луцьку провели в останню путь військового Юрія Головача
У Луцьку провели в останню путь військового Юрія Головача


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Юрій Головач, Герой, Волинь, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вшанували пам'ять воїнів УПА. ФОТО
Сьогодні, 13:23
У Луцьку провели в останню путь військового Юрія Головача
Сьогодні, 12:55
Маршрут «Луцьк – Клепачів»: у Луцькраді переглянули вартість проїзду
Сьогодні, 11:51
Вночі ППО збила шість дронів Shahed та ударний вертоліт росіян
Сьогодні, 11:02
Юні волиняни придбали для прикордонників позашляховик
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
На війні з Росією загинули два воїни з Волині На війні з Росією загинули два воїни з Волині
10 жовтень, 21:36
На Донеччині загинув волинянин Анатолій Гас На Донеччині загинув волинянин Анатолій Гас
04 жовтень, 21:35
На війні з Росією загинув 27-річний воїн з Волині Віталій Кавка На війні з Росією загинув 27-річний воїн з Волині Віталій Кавка
24 вересень, 18:12
На війні з Росією загинув волинянин На війні з Росією загинув волинянин
20 вересень, 22:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вшанували пам'ять воїнів УПА. ФОТО
Сьогодні, 13:23
 0
У Луцьку провели в останню путь військового Юрія Головача
Сьогодні, 12:55
 0
Маршрут «Луцьк – Клепачів»: у Луцькраді переглянули вартість проїзду
Сьогодні, 11:51
 0
Вночі ППО збила шість дронів Shahed та ударний вертоліт росіян
Сьогодні, 11:02
 0
Юні волиняни придбали для прикордонників позашляховик
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8