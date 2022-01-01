У Луцьку провели в останню путь військового Юрія Головача
Сьогодні, 12:55
Провели в останню путь 26-річного Героя з Луцька Юрія Головача, який загинув у війні з Росією.
Про це написав мер міста Ігор Поліщук у фейсбуці.
Лучанин Головач Юрій Сергійович, 17.04.1996 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 14.08.2022 року до складу військової частини на посаду старшого водія мінометної групи взводу вогневої підтримки 1 стрілецької роти.
Старший солдат загинув 02.10.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це написав мер міста Ігор Поліщук у фейсбуці.
Лучанин Головач Юрій Сергійович, 17.04.1996 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 14.08.2022 року до складу військової частини на посаду старшого водія мінометної групи взводу вогневої підтримки 1 стрілецької роти.
Старший солдат загинув 02.10.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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