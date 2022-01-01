У Луцьку провели в останню путь військового Юрія Головача

Юрія Головача, який загинув у війні з Росією.



Про це Ігор Поліщук у фейсбуці.



Лучанин Головач Юрій Сергійович, 17.04.1996 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 14.08.2022 року до складу військової частини на посаду старшого водія мінометної групи взводу вогневої підтримки 1 стрілецької роти.



Старший солдат загинув 02.10.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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