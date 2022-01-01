Юні волиняни придбали для прикордонників позашляховик

Юні волиняни придбали для прикордонників позашляховик
Учора, 14 жовтня, вихованці дитячого спортивного клубу «Кордон» передали Волинському прикордонному загону позашляховик.

Про це пише Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Авто придбали за кошти, зібрані під час відкритого благодійного чемпіонату «Честь і слава незламним!» з кіокушинкай карате, який у вересні відбувся в Луцьку. Юні спортсмени боролися, аби зробити й свій вклад у захист кордонів нашої України, адже автомобільна техніка вкрай необхідна військовим для виконання завдань з охорони державного рубежу.

Долучився до ініціативи та допоміг із доставкою автомобіля з-за кордону ветеран-прикордонник Василь Фарина.

Ключі від позашляховика начальнику Волинського прикордонного загону вручив організатор турніру - голова спортивного клубу «КОРДОН», тренер Спортивного комітету Державної прикордонної служби України Богдан Мандрикін.

Діти подякували захисникам і захисницям України за те, що мають змогу тренуватися та жити під мирним небом.

Юні волиняни придбали для прикордонників позашляховик
Юні волиняни придбали для прикордонників позашляховик

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Теги: Прикордонники, Василь Фарина, Богдан Мандрикін, допомога ЗСУ, карате
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