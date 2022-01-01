Юні волиняни придбали для прикордонників позашляховик





Про це



Авто придбали за кошти, зібрані під час відкритого благодійного чемпіонату «Честь і слава незламним!» з кіокушинкай карате, який у вересні відбувся в Луцьку. Юні спортсмени боролися, аби зробити й свій вклад у захист кордонів нашої України, адже автомобільна техніка вкрай необхідна військовим для виконання завдань з охорони державного рубежу.



Долучився до ініціативи та допоміг із доставкою автомобіля з-за кордону ветеран-прикордонник Василь Фарина.



Ключі від позашляховика начальнику Волинського прикордонного загону вручив організатор турніру - голова спортивного клубу «КОРДОН», тренер Спортивного комітету Державної прикордонної служби України Богдан Мандрикін.



Діти подякували захисникам і захисницям України за те, що мають змогу тренуватися та жити під мирним небом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 14 жовтня, вихованці дитячого спортивного клубу «Кордон» передали Волинському прикордонному загону позашляховик.Про це пише Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.Авто придбали за кошти, зібрані під час відкритого благодійного чемпіонату «Честь і слава незламним!» з кіокушинкай карате, який у вересні відбувся в Луцьку. Юні спортсмени боролися, аби зробити й свій вклад у захист кордонів нашої України, адже автомобільна техніка вкрай необхідна військовим для виконання завдань з охорони державного рубежу.Долучився до ініціативи та допоміг із доставкою автомобіля з-за кордону ветеран-прикордонникКлючі від позашляховика начальнику Волинського прикордонного загону вручив організатор турніру - голова спортивного клубу «КОРДОН», тренер Спортивного комітету Державної прикордонної служби УкраїниДіти подякували захисникам і захисницям України за те, що мають змогу тренуватися та жити під мирним небом.

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