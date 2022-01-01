ЗСУ знищили за добу 400 окупантів і 7 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це інформує Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 64700 (+400) осіб,

танків ‒ 2524 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5179 (+7) од,

артилерійських систем – 1582 (+16) од,

РСЗВ – 365 (+3) од,

засобів ППО ‒ 186 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1210 (+11),

крилатих ракет ‒ 316 (+0),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 142 (+0).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 15 жовтня ЗСУ уже знищили близько 64700 окупантів, 2524 ворожих танків та 5179 ББМ.Про це інформує Генштаб ЗСУ.особового складу ‒ близько 64700 (+400) осіб,танків ‒ 2524 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 5179 (+7) од,артилерійських систем – 1582 (+16) од,РСЗВ – 365 (+3) од,засобів ППО ‒ 186 (+0) од,літаків – 268 (+0) од,гелікоптерів – 242 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1210 (+11),крилатих ракет ‒ 316 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од,спеціальної техніки ‒ 142 (+0).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію