ЗСУ знищили за добу 400 окупантів і 7 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:10
Росія продовує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 15 жовтня ЗСУ уже знищили близько 64700 окупантів, 2524 ворожих танків та 5179 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 64700 (+400) осіб,
танків ‒ 2524 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 5179 (+7) од,
артилерійських систем – 1582 (+16) од,
РСЗВ – 365 (+3) од,
засобів ППО ‒ 186 (+0) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 242 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1210 (+11),
крилатих ракет ‒ 316 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 142 (+0).
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 64700 (+400) осіб,
танків ‒ 2524 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 5179 (+7) од,
артилерійських систем – 1582 (+16) од,
РСЗВ – 365 (+3) од,
засобів ППО ‒ 186 (+0) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 242 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1210 (+11),
крилатих ракет ‒ 316 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 142 (+0).
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