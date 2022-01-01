Росіяни завдали ракетного удару по Київщині
Сьогодні, 09:08
Російські війська завдали ракетного удару по Київській області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба вранці 15 жовтня.
«Київщина! Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв», – повідомив він.
Кулеба закликав не знімати й не публікувати фото та відео з місць влучання.
Рано вранці 15 жовтня в усіх областях України тривала повітряна тривога.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба вранці 15 жовтня.
«Київщина! Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв», – повідомив він.
Кулеба закликав не знімати й не публікувати фото та відео з місць влучання.
Рано вранці 15 жовтня в усіх областях України тривала повітряна тривога.
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