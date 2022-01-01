Росіяни завдали ракетного удару по Київщині





Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба вранці 15 жовтня.



«Київщина! Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв», – повідомив він.



Кулеба закликав не знімати й не публікувати фото та відео з місць влучання.



Рано вранці 15 жовтня в усіх областях України тривала повітряна тривога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська завдали ракетного удару по Київській області.Про це повідомив голова обласної військової адміністраціївранці 15 жовтня.«Київщина! Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв», – повідомив він.Кулеба закликав не знімати й не публікувати фото та відео з місць влучання.Рано вранці 15 жовтня в усіх областях України тривала повітряна тривога.

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