Школярі зі Свєрєдонецька записали чуттєве відео з подякою для воїнів 14 ОМБр
Сьогодні, 07:33
Учні Ліцею багатопрофільного міста Сєвєродонецька у День Захисників та Захисниць України звернулися до військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого зі словами безмежної вдячності.
Відео оприлюднили на сторінці бригади у фейсбуці.
"Кожен день ви доводите нам, що перемога неодмінно буде, ви робите неможливе, упевнено йдучи вперед українською землею. Ми молимося за вас і віримо у ваші сили, вашу мужність та незламність. Кожен з вас ГЕРОЙ! Дякуємо за кожен новий день, за можливості, які даруєте нам, стримуючи навалу ворога, за те, що несете на своїх плечах цей важкий тягар сьогодення!" - йдеться у відео.
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Відео оприлюднили на сторінці бригади у фейсбуці.
"Кожен день ви доводите нам, що перемога неодмінно буде, ви робите неможливе, упевнено йдучи вперед українською землею. Ми молимося за вас і віримо у ваші сили, вашу мужність та незламність. Кожен з вас ГЕРОЙ! Дякуємо за кожен новий день, за можливості, які даруєте нам, стримуючи навалу ворога, за те, що несете на своїх плечах цей важкий тягар сьогодення!" - йдеться у відео.
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Коментарі 1
Де відео? На сторінки бригади знайти не вдалося.
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